Судьбу матча решил точно исполненный пенальти бывшим игроком "Краснодара" Андреасом Гранквистом.

Соперники сборной России по Лиге Наций — сборные Швеции и Турции — сыграли матч между собой. Победа Турции в этом матче или ничья обеспечивали команде Станислава Черчесова досрочное первое место, превращая последнюю игру в пустую формальность.

Но футболисты сборной Швеции с таким сценарием были не согласны. Они обыграли своих соперников на выезде с минимальным счётом 1:0, не дав выключить себя из борьбы за первое место в группе. Решающий мяч забил экс-игрок и капитан "Краснодара" Андреас Гранквист, этим летом перебравшийся в родной "Хельсинборг".

Победа сборной Швеции дала ей возможность претендовать на первое место в группе. Для этого скандинавам необходимо в последнем матче у себя дома переиграть сборную России. Подопечных же Станислава Черчесова в этом матче устроит и ничья: для нашей команды главное не проиграть — тогда она автоматически займёт первое место в группе, перейдёт в элитный дивизион А и сможет рассчитывать на дополнительный шанс поехать на Евро-2020 в случае неудачи в отборочном цикле.

Решающий матч Лиги Наций в группе 2 лиги В Швеция — Россия состоится 20 ноября в Стокгольме, начало — в 22:45 по московскому времени.

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