Капитан спешит на помощь. Дзюба вернётся в сборную России перед игрой со шведами

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Капитан спешит на помощь. Дзюба вернётся в сборную России перед игрой со шведами

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Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Нападающий прошёл все необходимые восстановительные процедуры в Москве и поможет команде в решающем матче.

Капитан сборной России Артём Дзюба поможет национальной команде в решающей битве за первое место в группе Лиги Наций. Нападающий "Зенита" успел поправить здоровье в Москве и уже летит в Швецию, где присоединится к коллективу.

Однако где-то прибыло, а где-то убыло: защитник Константин Рауш, напротив, стан национальной сборной покидает. Врачи пришли к выводу, что его травму спины оперативно не залечить, и решили не рисковать здоровьем игрока.

Сборная России подходит к матчу за первое место в группе 2 дивизиона В Лиги Наций в ослабленном составе. Команду Черчесова сразила настоящая эпидемия травм, в том числе из-за которой сборная ничего не смогла противопоставить немцам в товарищеском матче.

Восьмой за месяц. В сборной России ещё один травмированный

Матч против Швеции в Стокгольме, который определит победителя группы и обладателя путёвки в элитный дивизион, состоится 20 ноября, начало — в 22:45 по московскому времени.

Сборной России достаточно не проиграть, чтобы обеспечить комфортный итог первого розыгрыша Лиги Наций.

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