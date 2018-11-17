Капитан спешит на помощь. Дзюба вернётся в сборную России перед игрой со шведами

Нападающий прошёл все необходимые восстановительные процедуры в Москве и поможет команде в решающем матче.

Капитан сборной России Артём Дзюба поможет национальной команде в решающей битве за первое место в группе Лиги Наций. Нападающий "Зенита" успел поправить здоровье в Москве и уже летит в Швецию, где присоединится к коллективу.

⚡Артём Дзюба едет в @TeamRussia !

Завтра в Стокгольме к сборной присоединится форвард Артём Дзюба, который выполнил всю лечебно-реабилитационную программу в Москве. Утром он проведёт ещё одну тренировку и вылетит в расположение команды, как и планировалось ранее! pic.twitter.com/4THZcYeBsR — Сборная России (@TeamRussia) 17 ноября 2018 г.

Однако где-то прибыло, а где-то убыло: защитник Константин Рауш, напротив, стан национальной сборной покидает. Врачи пришли к выводу, что его травму спины оперативно не залечить, и решили не рисковать здоровьем игрока.

Константин Рауш покидает расположение @TeamRussia.

Защитник сборной России Константин Рауш, у которого имеются проблемы с мышцами шеи и спины, завтра покинет расположение команды. До матча со Швецией ему не хватит времени для полного восстановления. pic.twitter.com/zhTCqNjmb4 — Сборная России (@TeamRussia) 17 ноября 2018 г.

Сборная России подходит к матчу за первое место в группе 2 дивизиона В Лиги Наций в ослабленном составе. Команду Черчесова сразила настоящая эпидемия травм, в том числе из-за которой сборная ничего не смогла противопоставить немцам в товарищеском матче.

Восьмой за месяц. В сборной России ещё один травмированный

Матч против Швеции в Стокгольме, который определит победителя группы и обладателя путёвки в элитный дивизион, состоится 20 ноября, начало — в 22:45 по московскому времени.

Сборной России достаточно не проиграть, чтобы обеспечить комфортный итог первого розыгрыша Лиги Наций.