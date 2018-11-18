"Зенит" победил "Шальке" в товарищеском матче, тренер немцев раскритиковал судью

Петербургский "Зенит" одержал очередную победу в нынешнем сезоне, с минимальной разницей одолев "Шальке" (2:1). Встреча прошла в присутствии 40 тысяч зрителей и носила неофициальный характер.

В первом тайме команды обменялись голами — отличились Краневиттер и Скрыбски, а решил судьбу матча спорный эпизод с пенальти в концовке. Его не смог реализовать Дриусси, но на добивании первым был Оздоев. При этом, как видно на видео, он вбежал в штрафную до исполнения удара. Отметим, что схожая ситуация была и в недавней игре "Зенита" с "Ахматом" в чемпионате России, но и тогда перебивать удар зенитовцам не пришлось.

Лодыгин в концовке здорово отстоял. Матч окончен – 2:1. Оздоев забил победный гол.#ЗенитШальке pic.twitter.com/H2d1SYJjtr — Матч ТВ (@MatchTV) 18 ноября 2018 г.

А после матча тренер клуба из Гельзенкирхена Доменико Тедеско даже подошёл к резервному судье и провёл с ним беседу — наставнику не понравилось, что к игре была добавлена одна минута. Судил встречу арбитр из Петербурга Сергей Лапочкин.

"Шальке" — соперник "Локомотива" по группе в Лиге чемпионов, с ним железнодорожникам предстоит сыграть в ближайшем матче 5-го тура.

Товарищеский матч

"Зенит" — "Шальке" — 2:1 (1:1)

Голы: Краневиттер, (6, 1:0). Скрыбски, 35 (1:1). Оздоев, 79 (2:1)

Незабитый пенальти: Дриусси, 79 (Зенит)