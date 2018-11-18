Биатлонистка Слепцова: После обвинений в допинге никто из СБР нам не помог

Известная российская биатлонистка Светлана Слепцова, завершившая карьеру в прошлом году, в эксклюзивном интервью Лайфу рассказала о своём отношении к изменениям в Союзе биатлонистов России и сборной, а также прокомментировала ход начавшегося против неё антидопингового расследования IBU.

Международный союз биатлонистов в сентябре обвинил чемпионку Игр в Ванкувере в антидопинговых нарушениях в период до Олимпиады в Сочи.

— Какова сейчас ситуация с обвинениями в допинге со стороны IBU? Дело продвигается?

— Нет, никакой дополнительной информации нам не поступало. То есть пустили пыль в глаза, дальше доказательств нет. Ждём.

— Помощь от Союза биатлонистов России в связи с обвинениями в допинге вам была оказана?

— Нет, помощи никакой не поступало, но мы особо и не ждали её. Наверное, мог бы нам кто-нибудь позвонить и спросить, нужна ли она. Ни мне, ни Евгению Устюгову таких звонков не было. Женя в СБР звонил, там помощи мы не дождались. Я не скрываю: в тот вечер, когда было объявлено о расследовании в отношении нас, мне позвонил Сергей Кущенко и сказал: "Света, не беспокойся, мы вас будем защищать, вы наши спортсмены, мы вас не бросим". То есть Прохоров и Кущенко (бывшие президент и исполнительный директор СБР. — Прим. Лайфа) — те люди, которые откликнулись на призыв.

— У вас вообще какое отношение к смене власти в СБР, которое произошло в межсезонье?

— Скажу честно: была бы рада, если на посту президента СБР был бы Виктор Майгуров (выборы выиграл Владимир Драчёв. — Прим. Лайфа). Я склонялась к его кандидатуре. Мне было жаль, что Витя проиграл, потому что я знаю, как много у него было идей. Но главное — это результат. Как говорится, биатлонистов считают по весне.

— Только что завершился отбор в сборную России на этапы Кубка мира, целый ряд лидеров, Антон Шипулин вне основной команды. Вам нравится новая система?

— Насколько я понимаю, теперь как ты пробежал — так сезон и начал, на Кубке мира или нет. Нет никаких привилегий, мол, ты пока подожди в резерве, а старички пока побегают, как обычно бывало. Это прозрачный отбор — кто выиграл, тот поехал.

Про Шипулина сложно говорить, мне кажется, сейчас ему ставить рамки не имеет смысла, он несколько лет признанный лидер мирового биатлона. Он не тренировался несколько месяцев. Пусть целенаправленно готовится к чемпионату мира. Потому что без него нашим парням в эстафете будет очень сложно.

Полностью интервью олимпийской чемпионки Светланы Слепцовой читайте завтра на Лайфе.