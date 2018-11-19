"Нас с детства загоняют". Слепцова — о биатлоне, сыне и спортсменах в политике

"Нас с детства загоняют". Слепцова — о биатлоне, сыне и спортсменах в политике

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Лайф поговорил с одной из самых ярких российских биатлонисток последнего десятилетия — Светланой Слепцовой.

Олимпийская чемпионка Ванкувера почти год не давала больших интервью — было чем заняться и без этого. Завтра её первенцу — сыну Марку — будет семь месяцев.

Светлана всегда говорила жёстко и честно. Так же получилось и на этот раз — 32-летняя экс-биатлонистка рассказала о своём видении хронических проблем нашего биатлона, допинг-расследованиях и работе на посту советника губернатора.

"Совершенно не хочу возвращаться в спорт"

— В вашем "инстаграме" в последнем посте говорится: "Закончилась спокойная жизнь, начинается огонь". Неужели последние полгода после рождения ребёнка были спокойные?

— Конечно, нет, дети — это уже автоматически отсутствие покоя. Просто он сейчас уже более активный, через два дня семь месяцев будет, скоро пойдёт. Раньше было чуть поспокойнее.

— Что самого огненного сделал ваш ребёнок? Чинить ничего не пришлось?

— Слава Богу, пока нет. Правда, как только пополз — сразу к медалям. Полка близко к полу, ленточки свисают, конечно, ему интересно за них потягать. Но пока всё в сохранности. (Смеётся.)

— Какие ощущения от новой для вас роли?

— Жизнь повернулась на 180 градусов. У меня она была насыщенная в биатлоне, поездки, соревнования, всегда что-то происходило. Сейчас жизнь меня остановила. Но это всё временно, думаю. Марк растёт, становится интереснее. Раньше был день сурка, всё одно и то же, а сейчас начинает болтать, сам играть.

Я совершенно не хочу возвращаться в спорт, даже не тянет, могу покататься на лыжах, да, для удовольствия, в кайф. Тренироваться, напрягаться не хочется. В общем, чувствую себя отлично.

— Как раз несколько дней назад вы снова встали на лыжи, спустя год. Ничего не мелькнуло в мыслях — а если вернуться? Или хотя бы коммерческие старты какие-то попробовать?

— Вот ничего не ёкнуло. Я думала, что-то будет, но нет. Сама удивляюсь, я же когда заходила в последний сезон, не думала, что он закончится в середине. И было в мыслях — вот наступит апрель, как это вообще будет? Ждала, что будет тяжело. Ведь я на протяжении 20 лет занималась спортом, черпала в нём мотивацию, были цели, новые встречи. Жизнь кипела. А тут всё закончится. Но я карьеру закончила красиво, ушла по хорошей причине. И как закончила в августе — не было ни минуты сожаления. Для самой себя неожиданно. Думала, пройдёт время, будет рутина, надоест... Не знаю, может быть, это из-за беременности. Она тяжело прошла, и это отдалило от спорта. Думала, смогу покататься на лыжах, но из-за самочувствия не могла. Теперь единственное, что хочется из спортивного, — покататься на горных лыжах. Планирую поехать на следующий год.

— Не в Сочи?

— Камчатка. Туда уже ездили на хелиски (спуск по неподготовленным склонам. — Прим. Лайфа), очень понравилось.

— Не могу не попробовать вас спросить о вашем муже, извините.

— Ох уж эти обсуждения вокруг меня! Мне это не нравится, постоянно задают вопрос, почему фотки не выставляешь и так далее. Он против, я тоже не особо за. Познакомились мы в Ханты-Мансийске в 2015 году. И вот всё сложилось, что получился у нас такой замечательный Марк.

— Вы говорили, что после того, как увидели тест, почувствовали облегчение. Сейчас это ощущение сохранилось?

— Ну, конечно, груз первое время был, практически не спишь, потом день тоже с ребёнком, ни няни, никого нет. Помогают, конечно, но большей частью я с ребёнком нахожусь. Вот тоже вопрос частый — почему нет няни. Но слушайте, я ребёнка родила для себя, не для чужой тёти. Ему нужна любовь и забота родителей. Возможно, в будущем, когда надо будет выходить на работу — тогда задумаемся.

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Меня ничего не тяготит, с лёгкостью ушла из биатлона. Бывает тяжело, но когда Марк начинает улыбаться — это перевешивает всё.

"Зря критикуют спортсменов, идущих работать в государственные органы"

— Чтобы не было кривотолков — вы сейчас остаётесь советником губернатора Ханты-Мансийского округа, но в декретном отпуске?

— Да, именно так.

— Когда собираетесь возвращаться?

— Пока тяжело говорить. Наверное, не раньше чем через год. Надо, чтобы ребёнок подрос, а дальше либо определять в садик, либо оставлять с няней и выходить на полдня. Поэтому, скорее всего, в середине или конце следующего года, планы такие.

— А чем вы, собственно, на работе занимаетесь? Это работа в офисе или что-то другое?

— Да, я приходила каждый день, как настоящий обычный работник. Выполняла поручения Наталья Владимировны (Комаровой, губернатора ХМАО. — Прим. ред.). Ну и как только вышла на работу, сразу завалили звонками из регионов. А я ещё вот-вот была спортсменка, все понимали, что я могу помочь. Где-то удалось, где-то нет, но все ищут встреч с губернатором. А у неё и график очень плотный. Приезжал к нам Андрей Кириленко, некоторые вопросы по баскетболу решили, Слуцкая приезжала, соглашение подписали. Вот такая работа. Наталья Владимировна давала точные поручения, я их выполняла.

<p>Президент Международного союза биатлонистов IBU Андерс Бессеберг и губернатор Югры Наталья Комарова во время соревнований на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов</p>

— Какое-нибудь самое интересное вспомните?

— По условиям контракта раскрывать их не могу.

— Те самые звонки — это просьбы помочь с деньгами?

— В основном да, как у всех. Решить вопрос, когда не хватает средств на существование команд, спортсменов. Всегда нужно всем стараться помочь. Это нормально, искали выходы, спонсоров.

— Если правильно понимаю, клуб "Югра" при вас вылетел из КХЛ? Помочь вы могли?

— Уже было сложно, потому что они плохо играли несколько лет, и лига решила так. Так что им на пользу будет поиграть в Высшей лиге, чтобы потом вернуться.

— После высказывания олимпийской чемпионки Ольги Глацких о том, что "государство не просило вас рожать детей", в адрес спортсменов, уходящих из спорта в политику, органы власти, поднялась волна критики. Справедливо критикуют?

— Несправедливо. Когда берут на работу спортсмена, у работодателя есть представление, разбирается он или нет. Он всё равно будет работать в сфере спорта, и это полезно. У них есть опыт, когда ты сам бегаешь, играешь — это действительно ценно. Не буду говорить про депутатов, но вот взять меня. Наталья Владимировна — умная, мудрая женщина, не хотела бы — не приглашала. Просто благодарность бы объявила. Если она считает нужным — значит, это не просто так. А те, кто осуждает… К сожалению, мы живём в таком мире, что что бы ты ни сделал, ни сказал, всё будет не так, как надо. Проиграл — плохо, выиграл — тоже. Обращать внимание на высказывания не нужно, тогда можно ничего и не делать.

— После истории про допинг не было звонков, что, мол, может, стоит уйти, не пятнать репутацию региона... У нас же некоторых экс-спортсменов тихонько убрали. Или наоборот — полная поддержка?

— Хорошо помню тот момент. Я тогда была не в Ханты-Мансийске и сразу по приезде на следующий день пошла к Наталье Владимировне, рассказала всю историю, какие наши действия. Она сказала: я всё понимаю, если тебе нужна помощь — обращайся. Самое интересное, что и мои близкие, и знакомые не задавали вопросов. Думала — не хотят тревожить. А многие просто не знали! Настолько это уже скучно. С близкими один раз поговорили — и забыли. Да и неинтересно мне это всё сейчас при моей занятости с ребёнком. Отвечу так: адвокаты работают, если что-то надо — мы передаём документы.

— Какова сейчас ситуация с обвинениями в допинге со стороны IBU? Дело продвигается?

<p>Фото: © AP Photo/Lee Jin-man</p>

— Никакой дополнительной информации нам не поступало. То есть пустили пыль в глаза, дальше доказательств нет. Ждём.

— Другой обвиняемый Александр Печёнкин мне говорил, что ясность появится после того, как "будут судиться Светлана Слепцова и Евгений Устюгов". Вы подавали иск против IBU или Родченкова, планируете ли?

— На данный момент мы не судимся, потому что нет конкретики. Выбросили всю эту информацию о нас с очевидной целью, перед конгрессом IBU. Мы дали ответ IBU в течение двух недель, дальше всё замолкло.

— В чём вас обвиняют?

— К сожалению, этого не могу сказать.

— Помощь от Союза биатлонистов России в связи с обвинениями в допинге вам была оказана? Было непонимание насчёт Евгения Устюгова и его звонков в СБР, а как у вас?

— Нет, помощи никакой не поступало, но мы особо и не ждали её. Наверное, мог бы нам кто-нибудь позвонить и спросить, нужна ли она. Ни мне, ни Евгению Устюгову таких звонков не было. Женя в СБР звонил, там помощи мы не дождались. Я не скрываю: в тот вечер, когда было объявлено о расследовании в отношении нас, мне позвонил Сергей Кущенко и сказал: "Света, не беспокойся, мы вас будем защищать, вы наши спортсмены, мы вас не бросим". То есть Прохоров и Кущенко (бывшие президент и исполнительный директор СБР. — Прим. Лайфа) — те люди, которые откликнулись на призыв.

"Мы потеряли нить развития биатлона очень давно"

<p>Фото: © Татьяна Руденко</p>

— По окончании карьеры продолжаете следить за биатлоном, разговариваете с кем-то из сборной?

— Слежу. Сейчас, правда, и смотреть нечего. Но скоро начнётся, прям жду новый сезон! Переживаю за наших, как выступят. Вообще, смотреть биатлон — это прекрасно, лучше, чем бегать. (Смеётся.) Прошлый сезон почти весь по телевизору смотрела. Мы не очень часто общаемся, но держим связь. Просто я сама была на их месте, понимаю, что если буду звонить — неудобно. Сезон будет интересный, хочу вам сказать.

— Какое у вас в целом отношение к смене власти в СБР, которое произошло в межсезонье?

— Скажу честно: была бы рада, если на посту президента СБР был бы Виктор Майгуров (выборы выиграл Владимир Драчёв. — Прим. Лайфа). Я склонялась к его кандидатуре. Мне было жаль, что Витя проиграл, потому что я знаю, как много у него было идей, как много он хотел. Но главное — это результат. Как говорится, биатлонистов считают по весне.

— Только что завершился отбор в сборную России на этапы Кубка мира, целый ряд лидеров, Антон Шипулин вне основной команды. Вам нравится новая система?

— Насколько я понимаю, теперь как ты пробежал — так сезон и начал, на Кубке мира или нет. Нет никаких привилегий, мол, ты пока подожди в резерве, а старички пока побегают, как обычно бывало. Это прозрачный отбор — кто выиграл, тот поехал.

<p>Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов</p>

Про Шипулина сложно говорить, мне кажется, сейчас ему ставить рамки не имеет смысла, он несколько лет признанный лидер мирового биатлона. Он не тренировался несколько месяцев. Пусть целенаправленно готовится к чемпионату мира. Потому что без него нашим парням в эстафете будет очень сложно. Это все прекрасно знают.

— В прошедшем сезоне ситуация в нашем биатлоне была адская. Что с ним не так? Он же популярен, его смотрят, деньги вроде бы есть. Тренеры не те, руководство? Или я сгущаю краски?

— Нет, не сгущаете вы ничего, результат налицо, его нет. Я думаю, нить женского биатлона была потеряна очень давно. Не год, не два, а 10–15 лет назад. У нас был состав: Зайцева, Ахатова, я там была, Романова. Нас было 8–9 человек, которые в сборную никого не пускали. Было просто бесполезно что-либо делать, мы втроём заезжали регулярно в десятку. На "Ижевской винтовке" мог человек выиграть — а его не брали на Кубок мира. Все знали, что он слабее. Может, в это время не получилось у некоторых спортсменок закрепиться. Кто-то уходил, кто-то уезжал в другие страны, что продолжается и сейчас. Вот эта нить была потеряна. Все думали, у нас есть сильный состав, значит, и следующие придут — и побегут.

Но так не бывает, молодёжью надо заниматься. Посмотрите на французскую, немецкую команды, там все молодые. Как их можно обыграть? В эстафете — нереально. Причём на юношеских соревнованиях почти нет никого, ни норвежцев, ни других. Они ближе к юниорам начинают раскрываться. А у нас с самого детства загоняют. Отборы, такие же как сейчас у ребят в Контиолахти, у нас были такие же — месяц, ещё через месяц. Эта загнанность была с самого детства. Где Россия ошиблась в биатлоне — сложно сказать. Но мы пожинаем плоды ошибок в развитии 10–15-летней давности.

<p>Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников</p>

Девчонкам в новом сезоне будет очень сложно, на Кубке мира высокие скорости. Но у нас обновлённый состав, свежая кровь. А вдруг выстрелят, будут заезжать в десятку?

— Вы как-то не очень одобрительно отозвались об отборах…

— Нет, что вы. Просто у нас такая сильная конкуренция в России, что очень много сильных спортсменов, и не все добираются до мирового уровня, многие сгорают, не могут дотерпеть, бросают.

— В штаб сборной тренером-аналитиком взяли 23-летнего парня по фамилии Истомин. Правильно? Или подозрительно?

— Считаю, что правильно. В наше время такого не было, были одни и те же. То есть я приходила в сборную, были люди на одном посту, я выступала — они были, и я уходила, а они всё ещё тренировали, например. Смешно, правда?

— Для других стран — возможно.

— Да, давайте взглянем на Германию — там 50 на 50, на Норвегию. Во Франции все тренеры молодые. Они не боятся нового, всё время что-то придумывают. Другой менталитет. У нас же в России зажатость какая-то, вдруг не то сделаешь. Вот и идём по этой старой дорожке. Конечно, должна быть молодёжь, пусть ей передают опыт, у них свежая голова. Нужно что-то пробовать. До Олимпиады осталось три года, и это очень мало.

"Пихлер — не плохой тренер. Просто не мой"

<p>Фото: © Татьяна Руденко</p>

— Вы по ходу своей карьеры часто говорили жёстко. Не страдали за такую любовь к правде-матке?

— Да так всегда было. Мой характер мне во многом мешал. В том смысле, что я говорила правду, когда можно было помолчать. Но без своего характера я бы не добилась того, что у меня было в карьере. Конечно, все помнят ту фразу с Олимпиады в Ванкувере, что "мы вам ничего не должны".

Никто после гонки не разговаривал, а я вышла и сказала, увидела столько микрофонов. Это было просто круто. Сейчас, конечно, понимаю, что была не права. Или там про фразу с чемпионата мира в Корее вспоминают, когда я заняла 68-е место и сказала, что лучше б не приезжали. Но это всё вырывается из контекста, на результат уже никто не смотрит. А я что могла сказать, что всё классно? Выдумать опять, что лыжи не едут? Сказала как есть, и полилось.

<p>Фото: © AP Photo/ Lee Jin-man</p>

Всегда меня за это ругали, грозили, что домой поеду. Ага, сейчас поеду, конечно! На слово отвечала десятью. Год-два в сборной была — и начала показывать зубы. Но все спортсмены проходят через это. Что было, то было. Я никогда о сделанном не жалела. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть уже об этом.

— Про общение с журналистами действительно истории известные. А с тренерами?

— И такое было. Много было споров, доходило до скандалов. Когда была реальная несправедливость. Это не секрет, с Хованцевым в Оберхофе как-то поссорились. Я знала, что меня не поставят в эстафету. Но можно было хотя бы прийти и сказать это в лицо, объяснить. Но это держалось до последнего в тайне, а потом попутно в коридоре, мимо проходя, он озвучил решение. Я этого не заслужила. Это так возмутило! Я тоже человек, тоже переживаю. Потом поговорили, но пару дней с ним не разговаривала. Это нормально, тренеры, работающие с девушками, должны понимать специфику, их этому учат. Могли пообижаться день-два, потом всё нормально было. (Смеётся.)

— В женской сборной назначен Виталий Норицын. Насчёт него очень разные мнения, Ольга Якушова называла его могильщиком своей карьеры, говорила, что лыж в резервной сборной не давали. Вы, пройдя через все уровни нашего биатлона и будучи и во второй команде, такое видели?

<p>Виталий Норицын. Фото: © РИА Новости/Александр Вильф</p>

— Мы были в одной команде, да. Но знаете, я с такими проблемами не сталкивалась. Нам давали чуть меньше лыж, чем основной сборной, но выдавали достаточно. Зарплату получали… Кто какую, но, в принципе, как кто бегал, так и получал. Зависело от ставки в регионе, кто-то был на полной ставке у себя, кто-то получал в определённой пропорции в регионе и в Москве.

Проблем с Виталием Викторовичем у меня не было. Я когда пришла в команду после Кореи, он очень помог. Всегда может выслушать, идёт на контакт. Прошлым летом прошла хорошую подготовку. В августе я почувствовала — что-то со мной не так. Но всё равно здорово выступила на чемпионате мира.

Но вы знаете, вообще это частая ситуация — просто одному спортсмену подходит тренер, а другому нет. По методике тренировок. И если что-то не получается — конечно, тренер плохой. Вот я тоже про Пихлера много чего сказала, какой он плохой. Я долгое время вывозила на здоровье, на базе из прошлого, но перед Сочи всё равно умерла. Мы просто не сошлись. Но он не плохой тренер. Посмотрите, как шведы выступили на Олимпиаде. У нас какие проблемы, и как они всех порвали.

<p>Вольфганг Пихлер. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов</p>

— Может, ему палки в колёса ставили?

— Никаких палок. У него всё было, всем Прохоров обеспечивал. Нужно купить машины — пожалуйста, велосипеды — пожалуйста. Все сборы были в Европе. Всё было нормально. В конце концов, спортсмен должен думать своей головой, что ему подходит. А Норицын — хороший, молодой и перспективный тренер, вот так я вам скажу.

— Когда-нибудь вам надоест работа в госорганах. Где дальше будете искать мотивацию? Может быть, на телевидение пора?

— Наверное, экспертом бы я себя попробовала, почему бы и нет? Тянет к спорту. Я об этом очень много думала, и когда бегала, и во время беременности. Только этому надо поучиться, перед тем как выходить на экран.

— Да, есть у меня ещё одно неосуществлённое дело. Как только оно сбудется, я обязательно об этом напишу. (Смеётся.)

Автор:
Дмитрий Кузнецов
ДК
Дмитрий Кузнецов
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