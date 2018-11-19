В ГИБДД подтвердили задержание тренера "Енисея" Аленичева

Ранее сообщалось, что главный тренер футбольного "Енисея" был задержан в нетрезвом виде за рулём.

В УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю подтвердили, что наставник "Енисея" Дмитрий Аленичев был задержан ночью. Однако не уточняется, находился ли он в нетрезвом виде.

— Подтверждаем факт задержания Дмитрия Аленичева и автотранспортного средства, за рулём которого он находился в момент задержания, — приводит слова начальника пресс-службы отделения Юлии Глушковой "Спорт-Экпресс".

Ранее стало известно, что Аленичев был задержан за рулём клубного автомобиля марки Hyundai Sonata. По информации красноярских СМИ, 46-летний специалист отдыхал в баре, где выпивал спиртные напитки. Там у него произошёл конфликт с одним из посетителей, после чего тренер в нетрезвом виде сел за руль и уехал. Неизвестный сразу позвонил в ГИБДД, предупредив, что за рулём находится пьяный водитель.

Теперь Аленичеву грозит лишение водительских прав сроком на два года.