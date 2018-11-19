Дзюба — в игре! Россия провела последнюю тренировку перед суперматчем Лиги наций

Сборная России провела тренировку на шведском стадионе "Френдс-арена", на котором завтра в 22:45 по московскому времени состоится матч Лиги наций Швеция — Россия.

В занятии принимал участие Артём Дзюба, который приехал в расположение сборной всего несколько часов назад. Единственный отсутствовавший — защитник Фёдор Кудряшов. Как рассказал пресс-атташе сборной Игорь Владимиров, он остался в гостинице, его беспокоит приводящая мышца бедра.

По традиции тренировка началась с речи тренеров в круге игроков. 15 минут, открытых для СМИ, вёл Мирослав Ромащенко. Футболистов призывали "отдавать и открываться" и "двигаться". За тренировкой наблюдали около 20 российских журналистов и всего несколько шведских, которые с грустью признали, что лыжные гонки в данный момент для местной публики важнее.

Напомним, для выхода в плей-офф Лиги наций подопечным Станислава Черчесова достаточно завтра сыграть вничью.