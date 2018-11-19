ФК "Енисей" прокомментировал инцидент с Аленичевым

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ФК "Енисей" прокомментировал инцидент с Аленичевым

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев 

Ранее сообщалось, что известный футбольный тренер Дмитрий Аленичев был задержан за рулём в нетрезвом виде.

В Twitter красноярского "Енисея" было опубликовано официальное заявление по скандалу, в котором оказался замешан главный тренер Дмитрий Аленичев.

— Клуб изучает данную ситуацию и ждёт подробных официальных данных от ГИБДД. Только после этого можно будет развёрнуто прокомментировать появившуюся информацию, — говорится в заявлении клуба.

Ранее Лайф опубликовал видео задержания 46-летнего наставника "Енисея".

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