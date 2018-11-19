ФК "Енисей" прокомментировал инцидент с Аленичевым

В Twitter красноярского "Енисея" было опубликовано официальное заявление по скандалу, в котором оказался замешан главный тренер Дмитрий Аленичев.
— Клуб изучает данную ситуацию и ждёт подробных официальных данных от ГИБДД. Только после этого можно будет развёрнуто прокомментировать появившуюся информацию, — говорится в заявлении клуба.
Официальное заявление ФК "Енисей" по поводу сообщений СМИ касательного главного тренера Д.А. Аленичева.— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 19 ноября 2018 г.
Клуб изучает данную ситуацию, ждет подробных официальных данных от ГИБДД. Только после этого можно будет развернуто прокомментировать появившуюся информацию.
Ранее Лайф опубликовал видео задержания 46-летнего наставника "Енисея".
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