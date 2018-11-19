"Вместо цветов пусть будут голы Роналду". Фан "Юве" удивил предсмертной просьбой

В Италии на 78-м году жизни скончался известный фанат "Ювентуса" Марио Стефанини по прозвищу Il Doro. Согласно местным традициям, с известием о его смерти вывесили плакат, который помимо информации об умершем и его похоронах также содержит необычную предсмертную просьбу фаната туринского клуба.
Вместо цветов пусть будут голы CR7
Марио "Il Doro" Стефанини
Криштиану Роналду перешёл в "Ювентус" из "Реала" минувшим летом. На его счету восемь голов и шесть голевых передач в чемпионате Италии, а также один мяч в Лиге чемпионов.
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