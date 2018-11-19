"Вместо цветов пусть будут голы Роналду". Фан "Юве" удивил предсмертной просьбой

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"Вместо цветов пусть будут голы Роналду". Фан "Юве" удивил предсмертной просьбой

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Фото: © Twitter/Cristiano Ronaldo

77-летний поклонник "Старой синьоры" скончался, не дождавшись окончания первого итальянского сезона обладателя пяти "Золотых мячей".

В Италии на 78-м году жизни скончался известный фанат "Ювентуса" Марио Стефанини по прозвищу Il Doro. Согласно местным традициям, с известием о его смерти вывесили плакат, который помимо информации об умершем и его похоронах также содержит необычную предсмертную просьбу фаната туринского клуба.

Вместо цветов пусть будут голы CR7

Марио "Il Doro" Стефанини

<p>Фото: © <a href="https://www.football-italia.net/130860/lieu-flowers-send-cr7-goals" target="_blank">football-italia</a></p>

Криштиану Роналду перешёл в "Ювентус" из "Реала" минувшим летом. На его счету восемь голов и шесть голевых передач в чемпионате Италии, а также один мяч в Лиге чемпионов.

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