"Вместо цветов пусть будут голы Роналду". Фан "Юве" удивил предсмертной просьбой

77-летний поклонник "Старой синьоры" скончался, не дождавшись окончания первого итальянского сезона обладателя пяти "Золотых мячей".

В Италии на 78-м году жизни скончался известный фанат "Ювентуса" Марио Стефанини по прозвищу Il Doro. Согласно местным традициям, с известием о его смерти вывесили плакат, который помимо информации об умершем и его похоронах также содержит необычную предсмертную просьбу фаната туринского клуба.

Вместо цветов пусть будут голы CR7 Марио "Il Doro" Стефанини

Криштиану Роналду перешёл в "Ювентус" из "Реала" минувшим летом. На его счету восемь голов и шесть голевых передач в чемпионате Италии, а также один мяч в Лиге чемпионов.