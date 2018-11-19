Роботы вместо тренеров и замены через соцсети. Венгер — о футболе будущего

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" поделился своим взглядом на грядущие трансформации футбольного процесса.

Многолетний наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер, покинувший клуб в этом году, уверен, что футбол ждут серьёзные изменения в будущем. Француз уверен, что социальные сети будут оказывать на него всё более серьёзное влияние.

— Уже много раз говорил: однажды появится президент, который предложит определять тех, кто будет выходить на замену, с помощью голосования в соцсетях. Это будет становиться всё более и более нормальным и произойдёт окончательно. Я бы не смирился с подобным, я представитель старой школы. Но пока что всё движется именно в этом направлении.

Думаю, вы осознаёте, какая мощь заключена в соцсетях. Но худшее в этом то, что крайних взглядов придерживается меньшинство, а не большинство. Это похоже на проблему демократии, где присутствует диктатура меньшинства. Это не для меня. У меня есть то, что я называю интуицией. Я вырос, доверяя тому, что вижу своими глазами.

Но я вполне допускаю, что через 20 лет на местах тренеров будут сидеть роботы, — заявил Венгер в интервью beIN Sports.

С определённой точки зрения предсказания Венгера уже начали сбываться. Например, в том числе из-за лайков в "Инстаграме" из основного состава "Спартака" отстранили Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.

Аналогичные ситуации происходят и в "Манчестер Юнайтед", где капитан случайно лайкнул пост с критикой тренера, а другой футболист разозлил наставника несвоевременной активностью в "Инстаграме".

Тренеров-роботов в футболе ещё не было, однако в других сферах деятельности они активно появляются, так что вполне возможно, что через несколько лет слова Венгера станут реальностью.