"Настоящий спектакль! Ждут моей отставки". Аленичев рассказал о своём задержании

Главный тренер "Енисея" заявил, что обвинения против него пытаются сфальсифицировать, чтобы лишить его работы.

Наставник "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал неприятную ситуацию, в которую он угодил в Красноярске. Главный тренер сделал заявление, в котором подробно описал происходившие события. Он рассказал, что пил в ресторане безалкогольное пиво с женой, а затем, когда парковался возле дома, в его машину въехали сзади и тут же принялись оскорблять его и супругу.

— Я предложил разъехаться, на что мужчина стал кричать, что он вызвал полицию, и в этот же момент чудесным образом мимо проезжал автомобиль ГИБДД с тремя сотрудниками, который к нам подъехал. С момента столкновения прошла ровно минута! — заявил Аленичев через "Спорт-Экспресс".

По словам Аленичева, второй участник событий начал описывать, что главный тренер "Енисея" путался, сдавая то вперёд, то назад. После этого его отказались пускать в машину, забрали ключи, из-за чего автомобиль отправили на штрафстоянку.

— Мужчину, въехавшего в мой автомобиль, отпустили и сказали, что о ДТП, собственно, и речи не идёт, что приехали по наводке. Разыграли настоящий спектакль! Я сказал, что налицо фальсификация, подписывать ничего не собираюсь, приехал сотрудник клуба, и мы разошлись, — объяснил Аленичев.

Тренер также рассказал, что не в первый раз замечает, как за ним следят, и выразил недоумение из-за используемой в СМИ формулировки "повздорил с одним из посетителей".

— Сомнений нет, что вся эта информация исходит от недоброжелателей с целью испортить мою репутацию и вынудить уйти в отставку. Всё, что происходит в последний месяц, — неспроста. Вспомните ситуацию с матчем в Каспийске с "Анжи", куда не летал ни я, ни мой штаб, странное интервью нападающего нашей команды Малояна с критикой главного тренера... Никак не могу назвать это нормальной ситуацией. Любой клуб имеет право уволить тренера, но делать это нужно цивилизованно, — подытожил главный тренер "Енисея".

Согласно изначальной информации, Дмитрий Аленичев был задержан за рулём клубного автомобиля марки Hyundai Sonata. По информации красноярских СМИ, 46-летний специалист отдыхал в баре, где выпивал спиртные напитки. Там у него произошёл конфликт с одним из посетителей, после чего тренер в нетрезвом состоянии сел за руль и уехал. Неизвестный сразу позвонил в ГИБДД, предупредив, что за рулём находится пьяный водитель.

Теперь Аленичеву грозит лишение водительских прав сроком на два года.