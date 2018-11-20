Футбольная чума. Кто сыграет за сборную России в решающем матче Лиги наций?

В национальной сборной продолжается эпидемия травм. Складывается ощущение, что футбольный бог заставляет Станислава Черчесова возвращать должок за чемпионат мира. За месяц сборная потеряла восемь футболистов, одного из них — в перерыве между двумя играми. Лайф рассказывает, как так получилось и кого главный тренер ещё может бросить в решающий бой.

№ 1. Голень Дениса Черышева

20 октября. Денис Черышев покидает поле на 16-й минуте матча чемпионата Испании "Валенсия" — "Леганес". Его отец делает очередное спорное заявление: Денис получил небольшой ушиб в столкновении с Артёмом Дзюбой во время матча сборной, который прошёл почти за неделю до этого. Врачи сборной в шоке: никаких противопоказаний у футболиста выявлено не было.

Главный тренер "Валенсии" Марселино сразу после матча с "Леганесом" заявил, что в травме Дениса нет ничего серьёзного. Клуб сделал официальное заявление:

— После первого же обследования, проведённого на стадионе, у Черышева выявили ушиб мышц голени левой ноги, в этом же месте он получал удар в расположении национальной сборной, — сообщалось на официальном сайте "Валенсии".

С того момент прошёл уже ровно месяц, однако "несерьёзная" травма до сих пор не пускает Черышева в игру. Он пропустил все матчи клуба и не приехал в сборную. Лечиться Денису предстоит ещё несколько недель.

— С Денисом Черышевым мы тоже на постоянной связи. У него было дообследование в Барселоне, диагноз был чуть скорректирован испанскими врачами. Ориентировочно срок лечения составит ещё две-три недели. Мы желаем Денису не форсировать восстановление, полностью вылечить повреждённую мышцу, — заявил главный врач сборной России Эдуард Безуглов.

№ 2. Лодыжка Александра Головина

5 ноября. Российский полузащитник Александр Головин не попадает в заявку "Монако" на матч Лиги чемпионов против "Брюгге". У него диагностирована травма лодыжки, которая добавила головной боли главному тренеру французского клуба Тьерри Анри.

На следующий день агент игрока Олег Артёмов делает заявление о том, что восстанавливаться футболист будет как минимум две недели. Сейчас они уже прошли, но Головин до сих пор не приступил к беговым упражнениям, о работе с мячом даже речи не идёт.

У Саши Головина завтра-послезавтра будет контрольный осмотр у врача во Франции. Будет принято решение, когда он начнёт тренироваться главный врач сборной России Эдуард Безуглов Фото: ©РИА Новости/Виталий Белоусов

№ 3. Секретная травма Алана Дзагоева

6 ноября. Алан Дзагоев пропускает тренировку ЦСКА перед домашним матчем Лиги чемпионов против "Ромы". До этого полузащитник в четырёх подряд играх за армейцев провёл на поле меньше 90 минут, а в матче сборной против Турции остался на скамейке запасных.

Дзагоев начал сильно хромать ещё после замены в игре с "Динамо" 3 ноября. Однако тогда главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что футболист "нормально себя чувствует", а уже пропуск тренировки перед игрой с "Ромой" объяснил так: "Он в таком состоянии уже длительное время".

К сожалению, травмы для Алана Дзагоева действительно стали регулярным явлением, и в этот раз армейцы даже не разглашают, какое именно повреждение получил футболист. Он уже две недели вне игры и тренируется пока по индивидуальной программе.

№ 4. Голова Марио Фернандеса

7 ноября. Но если к травмам Дзагоева все, увы, привыкли, то новоиспечённый россиянин Марио Фернандес казался железным человеком. Однако и с ним случилась неприятность в матче Лиги чемпионов. Когда бразилец уже лежал на газоне, ему сзади по голове коленом заехал сербский защитник "Ромы" Александр Коларов.

Эпизод выглядел жутко, Фернандес не смог продолжить встречу. Изначально были подозрения на переломы скулы и носа, но они не подтвердились после детального обследования. У защитника диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица.

Агент игрока недавно заявил, что с Марио всё в полном порядке и его возвращения стоит ждать сразу после матчей сборных. То есть теоретически Фернандеса можно будет увидеть уже в игре с "Ахматом" в эту пятницу. Но сборной России он не поможет.

№ 5. Колено Артёма Дзюбы

11 ноября. Артём Дзюба не доиграл матч с ЦСКА из-за дискомфорта в колене. Как выяснилось, в матче с армейцами нападающий усугубил старую травму коленного сустава. Медицинский штаб сборной России экстренно составил для форварда "Зенита" программу восстановления. Из-за этого Дзюба не поехал с национальной командой в Германию на товарищеский матч, однако успел восстановиться к решающей игре Лиги наций со Швецией.

Я здесь, значит, жив, здоров, готов. Надеюсь, помогу сборной всем, чем смогу. Проходил реабилитацию, но рука была на пульсе Артём Дзюба Фото: ©РИА Новости/Михаил Киреев

№ 6. Бедро Фёдора Кудряшова

12 ноября. Защитник Фёдор Кудряшов досрочно покинул тренировку сборной России перед матчем с Германией. Сразу после начала занятия футболист отправился в тренажёрный зал. В игре с Германией он участие всё-таки принял, выйдя на замену. Это только усугубило его проблемы с бедром. Но мера была вынужденной.

— Небольшие проблемы с воспалением сухожилия приводящих мышц бедра есть у Фёдора Кудряшова. Мы не рискуем здоровьем футболистов, сегодня он тренируется индивидуально, — заявил Эдуард Безуглов перед матчем со Швецией.

По словам главного врача сборной, Кудряшов может сыграть в решающем матче Лиги наций, но вероятность этого низка.

№ 7. Бедро Романа Зобнина

15 ноября. Участие Зобнина в матчах сборной изначально было под вопросом, потому что он пропустил матч "Спартака" с "Уфой" из-за проблем с мышцами бедра, но надежда всё-таки была. Однако перед игрой с Германией она испарилась: футболист не попал даже в заявку на матч.

На следующий день Зобнин и вовсе покинул расположение сборной России, отправившись восстанавливаться на базу "Спартака".

— Роман Зобнин имел проблемы с мышцами задней поверхности бедра. На фоне лечения мы увидели хорошую положительную динамику. Участие в матче со Швецией было возможным, но представляло риск. Тренерский штаб никогда не будет рисковать здоровьем футболистов, поэтому сегодня Роман отправился в Москву, где будет долечиваться в расположении своего клуба, — объяснил ситуацию Безуглов.

№ 8. Спина Константина Рауша

15 ноября. Травма Рауша как раз и стала причиной появления на поле Фёдора Кудряшова, который усугубил своё повреждение. Проведя 73 минуты матча с Германией, Константин Рауш стал испытывать проблемы со спиной. Тренировку после матча он уже пропустил. Официальный диагноз — "миофасциальный синдром мышц спины".

Хотя изначально тренерский штаб рассчитывал на участие Рауша в игре со Швецией, стало понятно, что защитник "Динамо" не готов, и его тоже отправили в расположение клуба.

Как сборная будет играть?

Сборная России из-за травм потеряла восемь основных игроков за месяц. К счастью, одного успела вернуть. И это не считая травмы полузащитника Ильзата Ахметова, который получил первый в карьере вызов в национальную команду. И повреждения защитника Сергея Петрова, которого и так вызвали в сборную в качестве замены Марио Фернандесу.

Лекарство против "футбольной чумы", захлестнувшей сборную России, нашёл официальный аккаунт сборной России в "Твиттере". Возможно, только на подорожник и остаётся надеяться.

Несмотря на то что между матчами со сборными Германии и Швеции всего четыре дня, играть в Лиге наций будет несколько другой состав. Во-первых, в национальную команду вернулся Артём Дзюба, а это почти наверняка означает, что Ари присоединится к Фёдору Чалову и Антону Заболотному на скамейке запасных. Решающий матч — не время для экспериментов с наигрыванием молодого форварда на ответственной позиции. Тот же бразилец, например, с важной ролью в игре с Германией не справился.

Кроме того, учитывая, что оба левых защитника — Константин Рауш и Фёдор Кудряшов — получили травмы, Станиславу Черчесову пришлось обратиться к помощи Георгия Щенникова. Защитник ЦСКА собирался заниматься своими делами, но по первому звонку примчался в Швецию и явно не для того, чтобы сидеть на скамейке: он наверняка выйдет на поле с первых минут.

Дзюба и Щенников прибыли в расположение @TeamRussia

Совсем скоро - видеокомментарий ребят! pic.twitter.com/7kUfmYO55V — Сборная России (@TeamRussia) 18 ноября 2018 г.

В остальном всё более или менее привычно: в воротах — Лунёв, в центре защиты — Джикия и Нойштедтер. Фланги обороны теперь составит пара из ЦСКА: Щенников — Набабкин. В центре поля, как и в матче с Германией, сыграют Газинский, Кузяев и Ерохин. Помогать единственному нападающему, которым в этом раз наверняка станет Дзюба, будут всё те же Ионов и Миранчук. Вот только место Алексея в старте вполне может занять его брат Антон.

Черчесов перед матчем со Швецией в очередной раз повторил: травмы — это обстоятельства, в которых сборная вынуждена существовать. Играть будут те, кто готов. Однако главный тренер отметил, что уже опробовал новые связки игроков, которые должны помочь в важном матче. Верим.

Лига наций, 4-й тур.

Стокгольм.

Сборная Швеции — сборная России.

Начало матча — в 22:45 по московскому времени.