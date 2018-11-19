Черчесов: Лунёв будет стоять в воротах, Дзюба занимается со всеми

Наставник сборной России Станислав Черчесов и капитан команды в последнем матче Юрий Газинский в преддверии решающей игры в Лиге наций рассказали журналистам, что думают о сопернике, травмах и небольшом количестве проданных билетов.

Сначала на вопросы журналистов ответил Станислав Черчесов. В первую очередь всех интересовало состояние и здоровье игроков.

— У вас в команде эпидемия, вам пришлось новую команду по сути собирать?

— Сделали коррективы после матча с Германией, пока идёт подготовка тех игроков, которые есть. Кого нельзя выставлять, они уже покинули расположение. Сегодня попробовали новые связки, которые, надеюсь, нам помогут. С Зобниным и Петровым всё сразу было ясно. Дзюбу бы с собой взяли, но не было специального аппарата, помогающего в восстановлении. Пока жалоб у него нет. Готовится со всеми. Посмотрим, есть ещё 21 час до игры.

— Есть мнение, что Швеция нам менее удобна, чем Турция.

— Команды плюс-минус одного уровня, но разные. Шведы организованнее и стабильнее. Турки зависят от настроения, они сотканы из индивидуальностей. В Калининграде со шведами сыграли 0:0, но была качественная игра.

Мы с первого матча рассчитываем только на себя. Шведская сборная — организованная команда. Понимали, что просто так туркам они ничего не отдадут. Так что всё как есть.

— Кто будет стоять в воротах?

— Что ж вы каждый раз спрашиваете... Лунёв!

"Расскажу ребятам про Классона"

Также на вопросы журналистов ответил Юрий Газинский, который в отсутствие Артёма Дзюбы выводил команду с капитанской повязкой.

— Смотрели ли матч Швеция — Турция в прямом эфире, рады ли, что теперь со шведами придётся всерьёз играть за плей-офф?

— Матч посмотреть не удалось, теоретическое занятие было. Следили за текстовой трансляцией. В любом случае готовились к серьёзному матчу.

— Юрий, с Классоном говорили?

— Немного поговорили. Подскажу ребятам некоторые моменты насчёт игры Классона, конечно.

В конце пресс-конференции свои вопросы Черчесову задали и шведские журналисты.

— Завтра будет немного зрителей. Для вас это плюс?

— Приятно играть при полных трибунах. Это дело шведов, они решат.

— Вас устроит ничья?

— Вообще, да. Считать мы умеем, так что устроит.

Дзюба — в игре! Россия провела последнюю тренировку перед суперматчем Лиги наций