Черчесов: Лунёв будет стоять в воротах, Дзюба занимается со всеми

Сначала на вопросы журналистов ответил Станислав Черчесов. В первую очередь всех интересовало состояние и здоровье игроков.
— У вас в команде эпидемия, вам пришлось новую команду по сути собирать?
— Сделали коррективы после матча с Германией, пока идёт подготовка тех игроков, которые есть. Кого нельзя выставлять, они уже покинули расположение. Сегодня попробовали новые связки, которые, надеюсь, нам помогут. С Зобниным и Петровым всё сразу было ясно. Дзюбу бы с собой взяли, но не было специального аппарата, помогающего в восстановлении. Пока жалоб у него нет. Готовится со всеми. Посмотрим, есть ещё 21 час до игры.
— Есть мнение, что Швеция нам менее удобна, чем Турция.
— Команды плюс-минус одного уровня, но разные. Шведы организованнее и стабильнее. Турки зависят от настроения, они сотканы из индивидуальностей. В Калининграде со шведами сыграли 0:0, но была качественная игра.
Мы с первого матча рассчитываем только на себя. Шведская сборная — организованная команда. Понимали, что просто так туркам они ничего не отдадут. Так что всё как есть.
— Кто будет стоять в воротах?
— Что ж вы каждый раз спрашиваете... Лунёв!
"Расскажу ребятам про Классона"
Также на вопросы журналистов ответил Юрий Газинский, который в отсутствие Артёма Дзюбы выводил команду с капитанской повязкой.
— Смотрели ли матч Швеция — Турция в прямом эфире, рады ли, что теперь со шведами придётся всерьёз играть за плей-офф?
— Матч посмотреть не удалось, теоретическое занятие было. Следили за текстовой трансляцией. В любом случае готовились к серьёзному матчу.
— Юрий, с Классоном говорили?
— Немного поговорили. Подскажу ребятам некоторые моменты насчёт игры Классона, конечно.
В конце пресс-конференции свои вопросы Черчесову задали и шведские журналисты.
— Завтра будет немного зрителей. Для вас это плюс?
— Приятно играть при полных трибунах. Это дело шведов, они решат.
— Вас устроит ничья?
— Вообще, да. Считать мы умеем, так что устроит.
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