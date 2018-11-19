Шведы не соберут аншлаг на решающем матче Лиги наций со сборной России

Как сообщили корреспонденту Лайфа представители Шведского футбольного союза, за день до матча группового этапа Лиги наций против сборной России на игру продано чуть больше 20 тысяч билетов. По состоянию на вчерашний день, цифра составляла 15 тысяч.

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Отметим, ранее на домашнем матче шведов в Лиге наций против Турции также зафиксирована посещаемость около 20 тысяч человек, а на товарищескую встречу со словаками собралось вдвое меньше болельщиков. Таким образом, есть реальный шанс, что главный матч после чемпионата мира российская сборная проведёт, слыша поддержку своих. В России игры в Калининграде и Сочи собирали аншлаги.

Начало матча — 20 ноября в 22:45 по московскому времени. Чтобы выйти в плей-офф Лиги наций, перейти в дивизион выше и продолжить борьбу за путёвку на Евро-2020, россиянам достаточно ничьей. Станислав Черчесов на сегодняшней пресс-конференции заявил, что его такой результат устроит, так как "мы умеем считать".

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