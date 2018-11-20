Швеция и Россия — футбольные близнецы. Кто выиграет группу Лиги наций?

Бюджетные триумфаторы ЧМ
Сборная Швеции на чемпионате мира по футболу 2018 года выдала лучший результат за много лет, добравшись до четвертьфинала турнира. Хотя до начала мундиаля в скандинавов мало кто верил, несмотря на героический отбор. Всё-таки звёзд уровня Златана Ибрагимовича в команде не осталось, а как без них?
Это уж очень напоминает ситуацию вокруг сборной России. Те же слабые ожидания, тот же внезапный успех. Более того, сборные России и Швеции близки кое в чём ещё. Если рассмотреть стоимость состава команд-участниц ЧМ и их итоговые места на турнире, то шведы и россияне — бюджетные чемпионы! Команда Черчесова продемонстрировала скачок на 10 позиций, коллектив Андерссона — на 15.
Любители играть от обороны
Россия на чемпионате мира по футболу выступила как очень выносливая команда, способная терпеливо дожидаться ошибок соперника, а затем эффективно ими пользоваться. Сборная Швеции играет примерно так же. В отборе на ЧМ она в таком стиле оставила позади Голландию и Италию, на самом турнире едва не победили (но всё же прошли) сборную Германии и неожиданно прихлопнула ярких мексиканцев.
Поскольку идеальный сценарий у обеих команд — отдать мяч сопернику и ждать его ошибки, очное противостояние получилось не самым увлекательным. Во многом из-за этого шведы и россияне в первом матче Лиги наций голов друг другу не забили, а само противостояние получилось не самым увлекательным.
Жёсткий главный тренер
У шведа Янне Андерссона и россиянина Станислава Черчесова много общего. Они почти ровесники (Черчесову — 55, Андерссону — 56), родились в сентябре, в 2016-м возглавили свои национальные сборные и сумели выстроить в них систему без ярких звёзд, дающую результат.
При этом и методы руководства обоих тренеров весьма похожи. Черчесов известен как весьма жёсткий наставник, который остаётся верным себе даже в словесных формулировках, что уж говорить о тренировочном процессе. Андерссон тоже весьма своенравен. При этом у обоих наставников есть история о классных игроках, которых они не взяли на ЧМ, но им это не помешало: Златан Ибрагимович и Игорь Денисов.
Андерссон изменил психологию сборной Швеции, которая считалась середняком. Он взял в национальную команду психолога из "Норчёппинга", которому главный тренер вернул чемпионство в Швеции спустя 26 лет.
Черчесов тоже добился со сборной России мощного слома в сознании и игроков, и болельщиков. От национальной команды принято было ждать провалов, теперь же вернулись приятное чувство надежды на лучшее и вера в силу команды, которая довольно регулярно эту силу демонстрирует.
Турнирная ситуация
Сборные России и Швеции даже играли между собой примерно одинаково: девять побед у нашей команды (с учётом СССР) и восемь — у шведской, ещё десять игр завершились вничью. И нынешняя турнирная ситуация снова свела эти команды: и Россия, и Швеция претендуют на победу в группе 2 дивизиона в Лиге наций и причитающееся повышение в классе.
При этом кое в чём команды всё же отличаются. Победа над Турцией 17 ноября стала для Швеции первой после чемпионата мира по футболу. Россия же, наоборот, впервые после мундиаля проиграла — 15 ноября в товарищеской игре с Германией.
Как закончится второе очное противостояние команд в Лиге наций, покажет игра. Если случится очередная ничья, это будет на руку сборной России: она автоматически оставит команду Черчесова на первом месте и пройдёт в плей-офф и элитный дивизион Лиги наций.
Лига наций, 4-й тур.
Стокгольм.
Сборная Швеции — Сборная России.
Начало матча — в 22:45 по московскому времени.
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