Швеция и Россия — футбольные близнецы. Кто выиграет группу Лиги наций?

В решающем матче за первое место в группе Лиги наций сборной России предстоит сойтись в очном противостоянии со шведами. Команде Черчесова для успеха хватит и ничьей, а сборной Швеции нужна только победа. Скандинавская команда — практически близнец российской. Лайф представляет соперника и объясняет, как его можно превзойти.

Бюджетные триумфаторы ЧМ

Сборная Швеции на чемпионате мира по футболу 2018 года выдала лучший результат за много лет, добравшись до четвертьфинала турнира. Хотя до начала мундиаля в скандинавов мало кто верил, несмотря на героический отбор. Всё-таки звёзд уровня Златана Ибрагимовича в команде не осталось, а как без них?

Это уж очень напоминает ситуацию вокруг сборной России. Те же слабые ожидания, тот же внезапный успех. Более того, сборные России и Швеции близки кое в чём ещё. Если рассмотреть стоимость состава команд-участниц ЧМ и их итоговые места на турнире, то шведы и россияне — бюджетные чемпионы! Команда Черчесова продемонстрировала скачок на 10 позиций, коллектив Андерссона — на 15.

Любители играть от обороны

Россия на чемпионате мира по футболу выступила как очень выносливая команда, способная терпеливо дожидаться ошибок соперника, а затем эффективно ими пользоваться. Сборная Швеции играет примерно так же. В отборе на ЧМ она в таком стиле оставила позади Голландию и Италию, на самом турнире едва не победили (но всё же прошли) сборную Германии и неожиданно прихлопнула ярких мексиканцев.

Поскольку идеальный сценарий у обеих команд — отдать мяч сопернику и ждать его ошибки, очное противостояние получилось не самым увлекательным. Во многом из-за этого шведы и россияне в первом матче Лиги наций голов друг другу не забили, а само противостояние получилось не самым увлекательным.

Жёсткий главный тренер

У шведа Янне Андерссона и россиянина Станислава Черчесова много общего. Они почти ровесники (Черчесову — 55, Андерссону — 56), родились в сентябре, в 2016-м возглавили свои национальные сборные и сумели выстроить в них систему без ярких звёзд, дающую результат.

При этом и методы руководства обоих тренеров весьма похожи. Черчесов известен как весьма жёсткий наставник, который остаётся верным себе даже в словесных формулировках, что уж говорить о тренировочном процессе. Андерссон тоже весьма своенравен. При этом у обоих наставников есть история о классных игроках, которых они не взяли на ЧМ, но им это не помешало: Златан Ибрагимович и Игорь Денисов.

Андерссон изменил психологию сборной Швеции, которая считалась середняком. Он взял в национальную команду психолога из "Норчёппинга", которому главный тренер вернул чемпионство в Швеции спустя 26 лет.

Черчесов тоже добился со сборной России мощного слома в сознании и игроков, и болельщиков. От национальной команды принято было ждать провалов, теперь же вернулись приятное чувство надежды на лучшее и вера в силу команды, которая довольно регулярно эту силу демонстрирует.

Турнирная ситуация

Сборные России и Швеции даже играли между собой примерно одинаково: девять побед у нашей команды (с учётом СССР) и восемь — у шведской, ещё десять игр завершились вничью. И нынешняя турнирная ситуация снова свела эти команды: и Россия, и Швеция претендуют на победу в группе 2 дивизиона в Лиге наций и причитающееся повышение в классе.

При этом кое в чём команды всё же отличаются. Победа над Турцией 17 ноября стала для Швеции первой после чемпионата мира по футболу. Россия же, наоборот, впервые после мундиаля проиграла — 15 ноября в товарищеской игре с Германией.

Как закончится второе очное противостояние команд в Лиге наций, покажет игра. Если случится очередная ничья, это будет на руку сборной России: она автоматически оставит команду Черчесова на первом месте и пройдёт в плей-офф и элитный дивизион Лиги наций.

Лига наций, 4-й тур.

Стокгольм.

Сборная Швеции — Сборная России.

Начало матча — в 22:45 по московскому времени.