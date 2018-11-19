Руководство ХК "Адмирал" уволило своего генерального директора

На официальном сайте хоккейного клуба "Адмирал" сообщили о прекращении трудовых отношений с Сергеем Сошниковым, который занимал должность генерального директора. Это решение было принято в связи с тем, что КХЛ месяц назад дисквалифицировала Сошникова и его заместителя по спортивной работе Александра Селиванова из-за долгов клуба по заработной плате.

— Искренне горжусь коллективом и тем, что нам удалось сделать за этот год. Я признателен Заирбеку Юсупову, что он поддерживал и разделял курс перемен, помогая нам двигаться в правильном направлении, — приводит слова Сошникова сайт клуба. — Ситуация началась задолго до моего прихода, но решение, принятое наблюдательным советом, ожидаемое. Я с ним согласен. Всё слишком затянулось.

Отметим, что Сошников занимал этот пост с декабря 2017 года.