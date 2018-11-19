"Игра с Россией — как финал". Шведский тренер и Гранквист — о битве в Лиге наций

В преддверии матча Лиги наций Швеция — Россия, который состоится завтра в Стокгольме (22:45 мск), главный тренер Янне Андерссон и капитан Андреас Гранквист поделились своими ожиданиями от соперника и предстоящей игры.

В отличие от шведских журналистов, которые пришли на выступление Станислава Черчесова и Юрия Газинского в количестве двух человек, россияне на пресс-конференцию соперников заявились в массовом порядке.

Янне Андерссон — один из героев чемпионата мира наряду с Черчесовым, он также вывел свою незвёздную команду в 1/4 финала. И на этот раз был полон решимости и уверен в себе.

— Я очень доволен итогом матча против Турции, который мы выиграли, и товарищескими матчами против Австрии и Словакии. Да, там играл второй состав, но это помогло мне составить мнение о некоторой группе футболистов. Победа над турками в гостях — своеобразный реванш за домашнее поражение (шведы выигрывали за три минуты до конца 2:1, но проиграли 2:3. — Прим. Лайфа). Завтрашний матч — это практически финал. Будет настоящая битва двух четвертьфиналистов чемпионата мира. И те, и другие здорово себя показали на том турнире. Состав? Завтра всё узнаете, — рассказал журналистам скрытный Андерссон.

Бессменный участник пресс-конференций в качестве игрока 33-летний Андреас Гранквист высказался о дуэли с российскими нападающими. Ему придётся опекать либо Артёма Дзюбу, либо Ари, с которым швед долгое время выступал в "Краснодаре".

— Буду рад встретиться с обоими. Я не раз играл против Дзюбы в чемпионате России и в курсе про его физическую готовность. Против него играть всегда тяжело, но будет приятно, если он выйдет с первых минут. Что касается Ари, то он больше любит дриблинг, техничную игру в бразильском стиле и пытается всё сделать красиво. В любом случае буду рад сыграть и против него. Мы проанализировали игру россиян. Их тактика — игра на контратаках, заброс мяча на Дзюбу. Это принесло им результат на чемпионате мира, так же было и в Калининграде в первом матче. Не думаю, что что-то будет отличаться, — сказал Гранквист.

Также шведы объяснили, почему завтрашний матч не соберёт аншлаг:

— Матч состоится во вторник. На футбол ходят семьями с детьми, а детям утром в школу. Что касается высокой посещаемости в России, то у вас матчи сборной проводятся в разных городах, это позволяет привлекать народ. Мы лишены такой возможности и выбираем стадион, который вмещает больше всего зрителей, — высказал своё мнение ветеран "Тре крунур".

Для выхода в плей-офф Лиги наций России достаточно ничейного результата. Успех даст возможность продолжить борьбу за прямую путёвку на Евро-2020 и означает переход в Лигу А к сильнейшим сборным Старого Света.