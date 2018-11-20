Главный арбитр заплакал после матча Германия — Голландия из-за смерти мамы

Сама встреча завершилась ничейным результатом (2:2), который позволил голландцам стать последним участником финальной стадии Лиги наций.

После драматичного матча Лиги наций, где сборная Голландии, проигрывая немцам со счётом 0:2, вырвала ничью в самой концовке встречи, не смог сдержать слёз главный арбитр Овидиу Хацеган. Причины у него оказались личные — недавно у него умерла мама. В Сети появилось видео, как футболист голландской сборной Виргил ван Дейк подошёл после игры к судье и поддержал его.

Referee Ovidiu Hategan recently lost his mother. Right after the FT whistle Virgil van Dijk went towards him to comfort him, while crying. This is beautiful.



pic.twitter.com/NnHJMGCCGO — AFC Ajax (@TheEuropeanLad) 19 ноября 2018 г.

Отметим, что в финальную стадию Лиги наций кроме голландцев уже пробились Португалия, Англия и Швейцария.

Сегодня же состоится решающий матч для сборной России в борьбе за первое место в Лиге В группе 2. Подопечные Станислава Черчесова сразятся со шведами в Сольне.

Швеция и Россия — футбольные близнецы. Кто выиграет группу Лиги наций?