Агент Аленичева: Тренировочный процесс "Енисея" не пострадал из-за скандала

Агент 46-летнего наставника "Енисея" Дмитрия Аленичева Александр Маньяков отметил, что тренировочный процесс команды не пострадал из-за скандала вокруг главного тренера.
— Ситуация для клуба и самого тренера не очень хорошая в имиджевом плане. В самой команде же всё проходит в рабочем порядке, тренировочный процесс идёт, несмотря на то, что происходит вокруг. Сегодня даже тренировку должен посетить директор "Енисея" Денис Рубцов, — приводит слова агента ТАСС. — Мне кажется, эта история больше раздута, видно, кому-то выгодно было преподнести ситуацию в таком свете.
Ранее и сам Аленичев заявил, что это похоже на "настоящий спектакль".
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