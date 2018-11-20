Агент Аленичева: Тренировочный процесс "Енисея" не пострадал из-за скандала

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Агент Аленичева: Тренировочный процесс "Енисея" не пострадал из-за скандала

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев 

Ранее сообщалось, что главный тренер красноярского клуба был пойман в нетрезвом виде за рулём. Сам специалист отрицает это, утверждая, что его просто подставили.

Агент 46-летнего наставника "Енисея" Дмитрия Аленичева Александр Маньяков отметил, что тренировочный процесс команды не пострадал из-за скандала вокруг главного тренера.

— Ситуация для клуба и самого тренера не очень хорошая в имиджевом плане. В самой команде же всё проходит в рабочем порядке, тренировочный процесс идёт, несмотря на то, что происходит вокруг. Сегодня даже тренировку должен посетить директор "Енисея" Денис Рубцов, — приводит слова агента ТАСС. — Мне кажется, эта история больше раздута, видно, кому-то выгодно было преподнести ситуацию в таком свете.

Ранее и сам Аленичев заявил, что это похоже на "настоящий спектакль".

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