Сборная России сыграет со шведами в белой форме

Сегодня подопечные Станислава Черчесова проведут решающий матч за первое место в группе на новом турнире УЕФА — Лига наций.

В Twitter сборной России по футболу сообщили, что игроки выйдут на матч со Швецией в белой форме, голкипер будет в зелёной.

В матче со Швецией сыграем в белой форме! Вратарь - в зеленой. pic.twitter.com/HMRfK6JOO3 — Сборная России (@TeamRussia) 20 ноября 2018 г.

Матч Швеция — Россия состоится сегодня в Сольне. Начало встречи в 22:45 по московскому времени. Шведские журналисты специально для Лайфа оценили шансы обеих команд.

Швеция и Россия — футбольные близнецы. Кто выиграет группу Лиги наций?