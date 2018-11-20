Сборная России сыграет со шведами в белой форме

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Сборная России сыграет со шведами в белой форме

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев 

Сегодня подопечные Станислава Черчесова проведут решающий матч за первое место в группе на новом турнире УЕФА — Лига наций.

В Twitter сборной России по футболу сообщили, что игроки выйдут на матч со Швецией в белой форме, голкипер будет в зелёной.

Матч Швеция — Россия состоится сегодня в Сольне. Начало встречи в 22:45 по московскому времени. Шведские журналисты специально для Лайфа оценили шансы обеих команд.

Швеция и Россия — футбольные близнецы. Кто выиграет группу Лиги наций?

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