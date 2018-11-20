Сборная России бьётся за победу в группе Лиги наций. А что она даст?

Для чего придумана Лига наций?
Изначально Лига наций появилась, чтобы, во-первых, заменить скучные товарищеские матчи на игры с реальной спортивной борьбой. А во-вторых, этот турнир даёт командам дополнительный шанс выйти на чемпионат Европы. В случае самых сильных команд — в довесок выиграть трофей и заработать деньги: порядка трёх миллионов евро за победу.
За что бьётся сборная России?
У России две реальные мотивации: заработать повышение в классе и выйти в плей-офф турнира. Именно это гарантирует первое место в группе.
Сборная России играет в Лиге В: здесь выступают не Англия, Голландия и Франция, а команды попроще. Всего их двенадцать, и они разделены на четыре группы по три команды. Мы свою группу пока возглавляем.
Четыре победителя групп Лиги В получают два бонуса:
- выходят в Лигу А (там самые сильные), где будут играть в следующей Лиге наций — в 2020 году;
- попадают в плей-офф Лиги наций, где разыграют четыре дополнительные путёвки на Евро-2020.
Выход в элитную Лигу А хорош тем, что, если выиграть группу там, можно претендовать на главный трофей Лиги наций, который разыгрывают четыре команды. В этот раз ими стали Нидерланды, Швейцария, Португалия и Англия. В июне 2019 года в Португалии даже организуют мини-турнир, в котором эти сборные — лучшие в Европе — определят победителя Лиги наций. При этом никто не отменял дополнительного шанса выйти на Евро, который получают все без исключения победители групп.
В Лиге В на данный момент определены победители всех групп, кроме нашей. Группу 1 выиграла Украина, группу 3 — Босния и Герцеговина, группу 4 — Дания. В нашей группе победителя между собой определят Россия и Швеция.
Соответственно, Украина, Босния, Дания и Россия/Швеция в марте 2020-го разыграют между собой одну дополнительную путёвку на Евро-2020. К тому моменту отборочный цикл к чемпионату Европы будет завершён, он определит 20 из 24 участников турнира. Оставшихся четырёх участников определят победители групп Лиги наций.
Четыре путёвки — по одной на каждую из Лиг А, В, С и D.
А если мы и так пройдём на Евро?
Лига наций — это лишь вспомогательное мероприятие для отбора на чемпионат Европы. Главным остаётся сам отборочный турнир. Если сборная России успешно преодолеет его, заняв первое или второе место в своей группе, то победа в группе Лиги наций будет ценна только переходом в Лигу А к лучшим командам.
В любом случае первое место в группе Лиги наций полезно как подстраховка. В случае неудачи в отборе оно очень поможет. Если всё будет в порядке и так, то место победителя займёт лучшая по рейтингу команда.
Что нужно для победы?
Сейчас сборная России занимает первое место, сборная Швеции — второе. Чтобы удержать лидерство, необходимо не проиграть, то есть сыграть вничью или победить. Поражение от Швеции совершенно точно опустит нас на второе место, потому что главным критерием для определения места в таблице является не разница мячей, а личные встречи.
Швеция и Россия — футбольные близнецы. Кто выиграет группу Лиги наций?
Первый матч со шведами мы завершили со счётом 0:0. Если снова не случится ничьей, то победитель матча становится победителем группы. А если случится ничья, то выиграет сборная России, потому что она, в отличие от шведов, не проиграла туркам.
Всё равно непонятно, можно ещё раз?
Резюмируем. Сборной России нужно выиграть группу в Лиге наций, чтобы:
- подстраховаться на случай неудачи в отборочном цикле к Евро-2020;
- перейти в дивизион к элитным командам, чтобы доказать неслучайность успеха на ЧМ-2018 и иметь шанс бороться уже за главный трофей турнира в следующем розыгрыше.
Как всё решится?
Лига наций, 4-й тур.
20 ноября, Стокгольм.
Сборная Швеции — сборная России.
Начало матча — в 22:45 по московскому времени.
Футбольная чума. Кто сыграет за сборную России в решающем матче Лиги наций?
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