Сборная России бьётся за победу в группе Лиги наций. А что она даст?

Лига наций — турнир новый, он проводится УЕФА впервые. Сборная России с ходу ворвалась в число лидеров этого соревнования и может выиграть свою группу. Но что эта возможная победа даст команде Черчесова? Лайф объясняет, за что будет биться национальная команда.

Для чего придумана Лига наций?

Изначально Лига наций появилась, чтобы, во-первых, заменить скучные товарищеские матчи на игры с реальной спортивной борьбой. А во-вторых, этот турнир даёт командам дополнительный шанс выйти на чемпионат Европы. В случае самых сильных команд — в довесок выиграть трофей и заработать деньги: порядка трёх миллионов евро за победу.

За что бьётся сборная России?

У России две реальные мотивации: заработать повышение в классе и выйти в плей-офф турнира. Именно это гарантирует первое место в группе.

Сборная России играет в Лиге В: здесь выступают не Англия, Голландия и Франция, а команды попроще. Всего их двенадцать, и они разделены на четыре группы по три команды. Мы свою группу пока возглавляем.

Четыре победителя групп Лиги В получают два бонуса:

выходят в Лигу А (там самые сильные), где будут играть в следующей Лиге наций — в 2020 году;

попадают в плей-офф Лиги наций, где разыграют четыре дополнительные путёвки на Евро-2020.

Выход в элитную Лигу А хорош тем, что, если выиграть группу там, можно претендовать на главный трофей Лиги наций, который разыгрывают четыре команды. В этот раз ими стали Нидерланды, Швейцария, Португалия и Англия. В июне 2019 года в Португалии даже организуют мини-турнир, в котором эти сборные — лучшие в Европе — определят победителя Лиги наций. При этом никто не отменял дополнительного шанса выйти на Евро, который получают все без исключения победители групп.

В Лиге В на данный момент определены победители всех групп, кроме нашей. Группу 1 выиграла Украина, группу 3 — Босния и Герцеговина, группу 4 — Дания. В нашей группе победителя между собой определят Россия и Швеция.

Соответственно, Украина, Босния, Дания и Россия/Швеция в марте 2020-го разыграют между собой одну дополнительную путёвку на Евро-2020. К тому моменту отборочный цикл к чемпионату Европы будет завершён, он определит 20 из 24 участников турнира. Оставшихся четырёх участников определят победители групп Лиги наций.

Четыре путёвки — по одной на каждую из Лиг А, В, С и D.

А если мы и так пройдём на Евро?

Лига наций — это лишь вспомогательное мероприятие для отбора на чемпионат Европы. Главным остаётся сам отборочный турнир. Если сборная России успешно преодолеет его, заняв первое или второе место в своей группе, то победа в группе Лиги наций будет ценна только переходом в Лигу А к лучшим командам.

В любом случае первое место в группе Лиги наций полезно как подстраховка. В случае неудачи в отборе оно очень поможет. Если всё будет в порядке и так, то место победителя займёт лучшая по рейтингу команда.

Что нужно для победы?

Сейчас сборная России занимает первое место, сборная Швеции — второе. Чтобы удержать лидерство, необходимо не проиграть, то есть сыграть вничью или победить. Поражение от Швеции совершенно точно опустит нас на второе место, потому что главным критерием для определения места в таблице является не разница мячей, а личные встречи.

Швеция и Россия — футбольные близнецы. Кто выиграет группу Лиги наций?

Первый матч со шведами мы завершили со счётом 0:0. Если снова не случится ничьей, то победитель матча становится победителем группы. А если случится ничья, то выиграет сборная России, потому что она, в отличие от шведов, не проиграла туркам.

Всё равно непонятно, можно ещё раз?

Резюмируем. Сборной России нужно выиграть группу в Лиге наций, чтобы:

подстраховаться на случай неудачи в отборочном цикле к Евро-2020;

перейти в дивизион к элитным командам, чтобы доказать неслучайность успеха на ЧМ-2018 и иметь шанс бороться уже за главный трофей турнира в следующем розыгрыше.

Как всё решится?

Лига наций, 4-й тур.

20 ноября, Стокгольм.

Сборная Швеции — сборная России.

Начало матча — в 22:45 по московскому времени.

Футбольная чума. Кто сыграет за сборную России в решающем матче Лиги наций?