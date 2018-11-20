Пользователи Сети высмеяли Радулова за поедание банана во время матча

В "твиттере" Национальной хоккейной лиги опубликовали видео с участием российского игрока "Далласа".

Пользователи Сети посмеялись над российским нападающим Александром Радуловым, который во время матча съел банан. Видео с этим опубликовала НХЛ.

Фанатов позабавило это видео, и они стали шутить над Радуловым, публикуя весёлые комментарии.

"Когда тебе нужен калий прямо сейчас"

"Он просто хотел бросить кожуру на лёд, чтобы кто-нибудь поскользнулся"

"Лучше бы хот-дог съел"

А кто-то даже вспомнил, что это уже не первый подобный случай. Ранее, сидя на скамейке, Радулов пил газировку.

Напомним, что вчера Радулов был признан первой звездой дня в НХЛ. В матче с "Нью-Йорк Айлендерс" 32-летний нападающий забил две шайбы и отдал голевой пас.