Угадай, чья цитата: Златана или Смолова?

Сегодня сборные России и Швеции сыграют решающий матч в Лиге наций. Его итог определит, какая команда станет триумфатором группы: получит повышение в классе и дополнительный шанс поехать на Евро.
Настраиваться на игру можно по-разному:
- узнать историю стадиона;
- удивиться схожесть со шведами;
- проникнуться морозной стокгольмской атмосферой
- или рефлексировать из-за количества травм российских игроков.
Мы предлагаем вам ещё один вариант, более игровой: пройти тест и определить, кому принадлежит та или иная пафосная цитата — Златану Ибрагимовичу или Фёдору Смолову.
Лига наций, 4-й тур.
20 ноября, Стокгольм.
Сборная Швеции — сборная России.
Начало матча — в 22:45 по московскому времени.
- Популярные
- По времени