Угадай, чья цитата: Златана или Смолова?

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Угадай, чья цитата: Златана или Смолова?

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Футболисты Златан Ибрагимович и Фёдор Смолов. Коллаж: © L!FE. Фото:© РИА Новости/Алексей Филиппов/Алексей Даничев

В преддверии матча национальных сборных России и Швеции Лайф предлагает вспомнить двух самых ярких остряков обеих команд. Златан Ибрагимович уже закончил свои выступления за национальную команду, а Фёдор Смолов не вызван из-за того, что не набрал форму после травмы. Швед знаменит своими едкими цитатами, но и россиянин не лезет за словом в карман. Сможете отличить одного от другого?

Сегодня сборные России и Швеции сыграют решающий матч в Лиге наций. Его итог определит, какая команда станет триумфатором группы: получит повышение в классе и дополнительный шанс поехать на Евро.

Настраиваться на игру можно по-разному:

Мы предлагаем вам ещё один вариант, более игровой: пройти тест и определить, кому принадлежит та или иная пафосная цитата — Златану Ибрагимовичу или Фёдору Смолову.

Лига наций, 4-й тур.

20 ноября, Стокгольм.

Сборная Швеции — сборная России.

Начало матча — в 22:45 по московскому времени.

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