59-летний отец Макгрегора дебютирует в боксе

Интересно, что соперник отца одного из самых известных бойцов современности младше его на 35 лет.

Отец бойца ММА Конора Макгрегора — Тони — 15 декабря дебютирует в боксе. Поединок пройдёт в рамках благотворительной акции. Его соперником будет 25-летний радиоведущий Йон Шиэн. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

— Скоро мне исполнится 60 лет. И я хочу вести активный образ жизни, — поясняет своё решение Макгрегор-старший. — Мой отец, кстати, был боксёром на любительском уровне, так что боевые гены у меня есть.

Отметим, что Конор Макгрегор тоже пробовал себя в боксе. Ирландец проиграл Флойду Мейвезеру в бое века.