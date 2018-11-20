Головин объяснил, чем французская лига лучше российской

По словам полузащитника "Монако", европейское первенство сильнее по ряду параметров.

Российский полузащитник французского клуба "Монако" Александр Головин ответил на вопросы болельщиков. Он рассказал о тяжёлом процессе адаптации в чужой стране, а также назвал преимущества Лиги-1 над РПЛ.

— Французская лига отличается от российской по всем параметрам. Игроки физически сильнее, быстрее, в том числе думают быстрее, оснащены лучше. Здесь тяжелее играть, — сказал Головин.

Полузащитник также поведал, что в свободное время гуляет, играет в видеоигры и учит французский язык. Блюдом, которое ему больше всего понравилось за границей, он назвал карпаччо.

Отметим, что в футбольном плане дела у Головина идут не лучшим образом. ФК "Монако" идёт на предпоследнем месте в чемпионате Франции и уже вылетел из Лиги чемпионов. Сам Головин пытается залечить травму лодыжки.