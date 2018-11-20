Дзюба, отомсти! Российские кёрлингистки проиграли шведкам на ЧЕ

На чемпионате Европы по кёрлингу, проходящем в данный момент в Таллине, сборная России уступила в равной борьбе действующим олимпийским чемпионкам со счётом 7:8. В последнем из десяти эндов наши девушки отыграли сразу два камня и перевели игру в дополнительный энд, но преимущества последнего броска шведкам оказалось достаточно, чтобы добиться победы.

Sweden take the win in the extra end vs Russia with a controlled nose hit! #curling #ECC2018 pic.twitter.com/1dQLgndDEE — World Curling (@worldcurling) 20 ноября 2018 г.

Таким образом, Швеция вырвалась на третье место в турнирной таблице кругового турнира, россиянки во главе с кипером Алиной Ковалёвой делят четвёртое место ещё с несколькими командами. На данный момент прошло 6 туров из 9, далее пройдёт плей-офф с участием четырёх сборных. Всего в чемпионате Европы участвует 10 стран.

У наших мужчин ситуация хуже — они седьмые, но от четвёртого места их отделяет одна победа.

За матчем кёрлингисток следили и в барах Стокгольма, где собираются болельщики перед футбольным матчем Лиги наций Швеция — Россия.

Матч Лиги наций Швеция — Россия состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. Россиянам для выхода в плей-офф достаточно ничьей.