Дзюба, отомсти! Российские кёрлингистки проиграли шведкам на ЧЕ

На чемпионате Европы по кёрлингу, проходящем в данный момент в Таллине, сборная России уступила в равной борьбе действующим олимпийским чемпионкам со счётом 7:8. В последнем из десяти эндов наши девушки отыграли сразу два камня и перевели игру в дополнительный энд, но преимущества последнего броска шведкам оказалось достаточно, чтобы добиться победы.
Sweden take the win in the extra end vs Russia with a controlled nose hit! #curling #ECC2018 pic.twitter.com/1dQLgndDEE— World Curling (@worldcurling) 20 ноября 2018 г.
Таким образом, Швеция вырвалась на третье место в турнирной таблице кругового турнира, россиянки во главе с кипером Алиной Ковалёвой делят четвёртое место ещё с несколькими командами. На данный момент прошло 6 туров из 9, далее пройдёт плей-офф с участием четырёх сборных. Всего в чемпионате Европы участвует 10 стран.
У наших мужчин ситуация хуже — они седьмые, но от четвёртого места их отделяет одна победа.
За матчем кёрлингисток следили и в барах Стокгольма, где собираются болельщики перед футбольным матчем Лиги наций Швеция — Россия.
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За 4 часа до матча Швеция - Россия болельщики в Стокгольме смотрят матч Швеция - Россия на женском чемпионате Европы по кёрлингу. К сожалению, наши девушки, отыграв в последний момент два камня, проиграли в дополнительном энде. @teamrussia, надо взять реванш за девчонок! #сборнаяроссии #керлинг #футбол #спорт #швеция #nationsleague
Матч Лиги наций Швеция — Россия состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. Россиянам для выхода в плей-офф достаточно ничьей.
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