Дацюк, Загитова и Черчесов претендуют на премию Минспорта "Гордость России"

На официальном сайте министерства открыто голосование в трёх категориях: лучший спортсмен, лучшая спортсменка и лучший тренер.

Министерство спорта Российской Федерации готовится вручать национальную спортивную премию "Гордость России". Она будет присуждаться в трёх главных номинациях. На каждую претендует по три человека из мира спорта.

Хоккеист Павел Дацюк, легкоатлет Сергей Шубенков и лыжный гонщик Александр Большунов претендуют на звание "Спортсмен года".

Гимнастка Ангелина Мельникова, фехтовальщица Инна Дериглазова и фигуристка Алина Загитова борются за аналогичную награду среди женщин.

В тренерской категории представлены наставники сборных России Станислав Черчесов (футбол) и Елена Вяльбе (лыжные гонки), а также тренер по лёгкой атлетике Геннадий Габрилян.

Пока в своих категориях лидируют Большунов, Загитова и Вяльбе. Проголосовать можно на сайте Минспорта.