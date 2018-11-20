Дацюк, Загитова и Черчесов претендуют на премию Минспорта "Гордость России"

Министерство спорта Российской Федерации готовится вручать национальную спортивную премию "Гордость России". Она будет присуждаться в трёх главных номинациях. На каждую претендует по три человека из мира спорта.
Хоккеист Павел Дацюк, легкоатлет Сергей Шубенков и лыжный гонщик Александр Большунов претендуют на звание "Спортсмен года".
Гимнастка Ангелина Мельникова, фехтовальщица Инна Дериглазова и фигуристка Алина Загитова борются за аналогичную награду среди женщин.
В тренерской категории представлены наставники сборных России Станислав Черчесов (футбол) и Елена Вяльбе (лыжные гонки), а также тренер по лёгкой атлетике Геннадий Габрилян.
Пока в своих категориях лидируют Большунов, Загитова и Вяльбе. Проголосовать можно на сайте Минспорта.
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