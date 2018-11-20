Капитан в строю! Дзюба начнёт решающий матч против Швеции с первых минут

В стартовом составе сборной России сразу два нападающих, чего не происходило уже давно.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сумел удивить стартовым составом на решающий матч Лиги наций против сборной Швеции. Если появление капитана команды Артёма Дзюбы, оправившегося от травмы, можно назвать прогнозируемым, то нахождение рядом с ним второго форварда Дмитрия Полоза — это сюрприз.

Также можно было ждать в стартовом составе Георгия Щенникова, которого специально вызвали к этому матчу. Однако защитник ЦСКА начнёт встречу на скамейке запасных. В стартовом же составе выйдет игрок "Локомотива" Владислав Игнатьев. Остальные позиции займут те же игроки, которые выходили на поле с первых минут в товарищеской игре с командой Германии.

Сборной России в игре против шведов нужна ничья или победа. В таком случае команда Черчесова займёт первое место в группе, получит повышение в классе и дополнительный шанс отобраться на Евро-2020.

Сборная России бьётся за победу в группе Лиги наций. А что она даст?

Матч против сборной Швеции на стадионе "Френдс-арена" в Стокгольме начнётся в 22:45 по московскому времени.