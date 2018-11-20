Шведы перепутали Черчесова со словацким тренером в анонсе матча

В официальной программке к решающему матчу Лиги наций Швеция — Россия вместо фотографии тренера сборной России помещён портрет наставника словаков Яна Козака, сообщает корреспондент Лайфа с места событий.
Возможно, Козак появился на заслуженном месте Черчесова из-за того, что со словаками была последняя игра шведов. Та игра завершилась со счётом 1:1.
Напомним, для выхода в плей-офф турнира подопечным Черчесова достаточно ничьей.
Сборная России бьётся за победу в группе Лиги наций. А что она даст?
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