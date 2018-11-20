Сборная России пропустила "гол в раздевалку" от шведов в главном матче – видео

Сборная России под занавес первого тайма решающего матча Лиги наций пропустила гол от сборной Швеции. После подачи углового самым расторопным в штрафной Андрея Лунёва оказался защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделёф.
Гол шведов вытекал из логики событий: хозяева поля больше атаковали, в то время как россияне ответили на многочисленные выпады скандинавов лишь парой острых атак.
После первого тайма счёт 1:0 в пользу сборной Швеции. Сборной России необходимо добиться хотя бы ничьей, чтобы занять первое место в группе.
Сборная России бьётся за победу в группе Лиги наций. А что она даст?
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