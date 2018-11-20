Сборная России пропустила "гол в раздевалку" от шведов в главном матче – видео

Автором забитого мяча после розыгрыша углового стал защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделёф.

Сборная России под занавес первого тайма решающего матча Лиги наций пропустила гол от сборной Швеции. После подачи углового самым расторопным в штрафной Андрея Лунёва оказался защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделёф.

Гол шведов вытекал из логики событий: хозяева поля больше атаковали, в то время как россияне ответили на многочисленные выпады скандинавов лишь парой острых атак.

После первого тайма счёт 1:0 в пользу сборной Швеции. Сборной России необходимо добиться хотя бы ничьей, чтобы занять первое место в группе.

Сборная России бьётся за победу в группе Лиги наций. А что она даст?