Ну и ладно. Россия проиграла Швеции и завершила первую Лигу наций ни с чем

Лайф рассказывает о том, как проходил решающий матч нового турнира УЕФА для команды Станислава Черчесова.

Не прошло и полугода после чемпионата мира по футболу, а сборную России ждал очередной важнейший матч под вывеской "всё или ничего". Своеобразного финала группы Лиги наций команда Черчесова добилась, пройдя новый турнир УЕФА без единого поражения к последнему матчу. Однако для окончательного закрепления успеха нужно было продержаться ещё один матч — на выезде против Швеции.

К решающему матчу сборная России подошла обескровленной эпидемией травм, масштабы которой действительно начинают пугать. В какой-то момент национальная команда потеряла всех героев ЧМ-2018, но к игре со шведами успел вернуться Дзюба — чуть ли не последний черчесовский гладиатор.

Футбольная чума. Кто сыграет за сборную России в решающем матче Лиги наций?

Однако даже этот героический камбэк капитана на игре сборной России в первом тайме не особенно сказался. Шведы устроили настоящую осаду ворот Андрея Лунёва, заставляя вспомнить игру против Испании на чемпионате мира. Швеция — далеко не самая мощная футбольная держава, в том числе и с точки зрения игры. "Тре крунур" играют без изысков, напоминая по конструкции атак небезызвестную мебельную компанию: всё очень стильно, но при этом просто и доступно.

Передача на фланг — навес в штрафную, передача на фланг — навес в штрафную... Эта простая тактика, напоминающая классический английский стиль, иногда разбавлялась проникающими передачами, одна из которых даже привела к забитому голу. Который, на счастье российской команды, был забит из офсайда.

Сборная России, даже ведомая таким ярым заводилой, как Дзюба, в первом тайме откровенно стушевалась. Сам Артём лишь однажды пробил по воротам, но прямо во вратаря. Гораздо более острый момент возник у Алексея Ионова: он буквально вывалился один на один с Ульсеном, но не смог переиграть голкипера. Однако в остальное время сборная России только и делала, что сидела в защите, теряя мяч после трёх-четырёх секунд владения им после перехватов.

Шведы же помимо незасчитанного гола имели ещё два вполне реальных момента для взятия ворот. Оба они, разумеется, пришли после подач с флангов, однако после ударов Маркуса Берга и Андреаса Гранквиста чудеса реакции в воротах демонстрировал Андрей Лунёв.

Однако в концовке тайма даже вратарь уже был бессилен. После подачи углового мяч отлетел защитнику Виктору Линделёфу, который послал его в дальний угол. 1:0 — близнец мяча, который немецкий игрок обороны Никлас Зюле положил в ворота сборной России в товарищеском матче несколькими днями ранее.

Если посмотреть на статистику первого тайма, то можно подумать, что это цифры из очередного матча "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы: 68% на 32% по владению мячом и 9:3 по ударам в пользу Швеции.

По такой игре рассчитывать даже на ничью абсолютно невозможно. Это, само собой, понимал и Станислав Черчесов. В перерыве он явно сделал игрокам внушение о необходимости более собранной игры в атаке и совершил тактические перестановки. Это стало заметно с самого начала второго тайма: картина игры поменялась, потому что теперь уже шведы ушли в оборону, а сборная России принялась атаковать.

Черчесов признал свою ошибку с выходом Дмитрия Полоза в старте, заменив его на Руслана Камболова, который должен был добавить осмысленности передвижению мяча в средней линии. Россия начала атаковать, более чем в два раза увеличила количество ударов, однако забить так и не удавалось. В бой даже бросили Антона Заболотного — практически крайняя мера.

И на 72-й минуте сработало главное футбольное правило. Причём не в пользу сборной России. Не забиваешь ты — забивают тебе. Редкая атака шведов во втором тайме неожиданно привела к голу: Маркус Берг впервые забил за сборную в этом году, с пары метров добив мяч в пустой угол.

После второго пропущенного гола на поле появился уже третий нападающий — Ари. Вот это уже точно последний джокер в рукаве Черчесова. Этот розыгрыш Лиги наций уже приучил нас к невероятным камбэкам и фантастическим результатам, которые переворачивали не только отдельные игры, но и всю турнирную ситуацию с ног на голову. Плацдарм для подобного сценария сложился и в игре Швеция — Россия. Однако его пришлось отложить на полку до лучших времён, потому что подходящих исполнителей для этого спектакля у сборной России не нашлось.

Сборная России устала. Фантастический чемпионат мира вымотал команду Черчесова и морально, и физически. Проблемы с функциональным состоянием обернулись чередой травм, существенно ослабивших команду. А психологический фон стал причиной столь безропотного выступления команды в последних матчах. Куража ЧМ хватило, чтобы создать себе мощный задел на первое место в группе. Однако для его удержания сил уже не осталось.

2:0 — сборная России проиграла шведам и потеряла возможность подняться в элитный дивизион и гарантировать себе дополнительный шанс отобраться на Евро-2020.

Иначе это было бы слишком легко и непривычно: подушка безопасности, Высшая лига... К такому сборная России пока не готова. Наша фишка — быть аутсайдером и неожиданно выстреливать, в распоследний момент героически добиваясь нужного результата. Сегодня не было чувства того, что поражение лишит нас всего, а потому и нужного результата не случилось. А вот в отборочном цикле Евро-2020 оно будет. Ждём успеха там.

Лига наций, 4-й тур

Сборная Швеции — сборная России — 2:0

Голы: Линделёф, 41' (1:0); Берг, 72' (2:0)