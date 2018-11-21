Черчесов: Подошли к матчу со Швецией без хорошей подготовки

После поражения в решающей игре Лиги наций главный тренер российской сборной назвал произошедшее закономерным, но не выглядел сильно разочарованным.

Станислав Черчесов после прихода в зал для пресс-конференций был в хорошем расположении духа — пожелал всем доброго вечера (и не стал исправляться, что он не был добрым), а по окончании побеседовал с журналистами и даже процитировал товарища Саахова: "Торопиться не надо!" В общем, в его глазах трагедией или провалом поражение от шведов явно не выглядит. Даже слово "обидное" Станислав Саламович воспринял в штыки.

— Почему не дали время Чалову? Все нападающие уже играли, а он нет.

— Потому что Чалов — молодой футболист, который только обживается в коллективе. Дадим время обжиться, потом будем выпускать в матчах.

— За счёт чего сборная должна была отыграться? Традиционно шли навесы на Дзюбу, но против Гранквиста ему было сложно.

— Не случайно сначала играл Полоз. Рассчитывали, что шведы пойдут в атаку. Откладывать на второй тайм они не хотели, матч с Турцией был недавно, а силы не безграничны. А мы хотели выходить в контратаки. У нас первых был момент — у Ионова. Забей — и по-другому всё могло сложиться.

Второй тайм, считаю, удался нам лучше. Если бы до 75-й минуты было 1:0, могли зацепиться, поэтому не бросались вперёд. 2:0 же уже сложно отыгрывать.

А Дзюба умеет цепляться за мяч. Знаем, что шведы компактно играют, с ними сложно. За 10–15 минут до конца психологически так получилось, что начали играть в навал.

— Станислав Саламович, понятное дело, поражение обидное...

— Не обидное поражение, а заслуженное. Победа закономерна, не надо искать то, чего нет. Мы не были сбалансированы по той или другой причине, не было нескольких человек.

— И тем не менее — как бы вы подвели итог года?

— Мы провели хороший чемпионат мира, провели хорошую Лигу наций. Поделили очки в борьбе за первое место, но по правилам проиграли, в этот раз шведам больше повезло. Мы хотели в Лигу А. Все игры, я считаю, мы провели на хорошем уровне. А к этому матчу мы подошли без хорошей подготовки. Шведы же с первых дней все были в обойме, а у нас... У нас был недостаток игроков.

Ну и ладно. Россия проиграла Швеции и завершила первую Лигу наций ни с чем