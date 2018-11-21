"Получили пощёчину". Дзюба проанализировал поражение от Швеции

После поражения в Стокгольме капитан сборной России Артём Дзюба вышел к журналистам и объяснил причины случившегося.

— Вы получили подарок от болельщиков как лучший игрок Лиги наций в сборной России. Что это значит для вас и часто ли удаётся пообщаться с болельщиками?

— Приятно получить подарок, конечно, я часто общаюсь с болельщиками. Страна сейчас развернулась к футболу, и мы очень это ценим. Не самый лучший момент сейчас, правда, но всё равно это большая честь. Жалко просто, что мы проиграли сегодня, и проиграли по делу.

— После двух поражений страна обратно не развернётся?

— Я не заметил у нас безразличия, во-первых. Во-вторых, не было четырёх-пятерых футболистов. Забери у любой сборной столько игроков — наверное, она будет играть не так. Немцы просто очень сильны, другой уровень, это надо осознавать, и это был товарищеский матч. Шведы... Они немножко другие, от этого и обидно, они хороши на флангах, стандартах, организованны, и мы всё это знали. Нельзя было уступить им в борьбе. Мы же уступили, и они стали создавать моменты, стандарты. В Калининграде мы выиграли и могли победить. Но сегодня они были лучше.

— Не кажется ли вам, что сборная становится "дзюбозависимой"? Одни навесы на вас идут.

— Не думаю, что она "дзюбозависимая". Нет задачи, чтобы бить всё время на меня, знаете. Наверное, иногда злоупотребляем этим, но это от отсутствия смелости. Мы должны играть наглее, спокойнее, расчётливее. Мне кажется, не хватило скорее креатива. Головина, Зобы — это мотор команды, Марио Фернандеса — он очень грамотный и умный футболист, Черышев всегда несётся. Было очень трудно без них. Хотели за счёт командного духа, агрессии, но не получилось, потому что теряли мячи на ровном месте. А играя в гостях и постоянно теряя мяч, не на что рассчитывать. Мы сделали две-три передачи — и сразу создали момент. Забей тогда Ионов — может, всё бы перевернулось. Но в любом случае мы должны быть намного собраннее, организованнее. Так нельзя играть, как сегодня. Тренерский штаб сказал в перерыве: за первый тайм шведы сделали по 17–18 передач с каждого фланга. Мы — одну. Это ненормально! Мы проиграли борьбу. Нельзя её проигрывать организованным шведам.

— Есть желание, чтобы шведы попали с вами в одну отборочную группу в квалификации к Евро-2020? Взять реванш?

— Я не люблю вот это всё. Хочу, чтобы попал Гибралтар! Вот это моя команда, я их прям очень жду. А шведы если попадутся — я только за. Хотелось бы отыграться. Но вообще в Калининграде надо было их обыгрывать... А сегодня не хватило народу. Мы все вместе выигрываем и проигрываем, конечно. Но, мне кажется, качества было бы у нас больше.

— Показалось, что и те, кто был, безумно устали.

— Мы эмоционально и физически выплеснулись, это правда. Наш футбол что в сборной, что в клубах энергозатратный. Мы играем на лучших качествах, мы это прекрасно понимаем. В чём наша сила? В очень хорошем движении, агрессивной борьбе... Подборы, бешеное желание. Мы с любой командой можем играть на равных, если это используем. Но только начинаем проседать в этих компонентах — проигрываем. Шведы — это нашего уровня команда, давайте откровенно. Не Германия, не Голландия, не Испания, не Хорватия. Мы устали, понятно, но надо продолжать. Это нормально, все так играют. Мы просто очень много бегаем. Кузяев каждый матч 12–13 километров пробегает — конечно, это сильно сказывается на организме. Играть приходится на трёх — четырёх фронтах. Мы восхищаемся Криштиану, другими. Нужно и нам привыкать. Но они играют в другой футбол, постоянно доминируют, играют в пас. В наш футбол тяжело играть, но он приносит плоды, нужно гнуть свою линию. Команда будет строиться заново. Получили пощёчину, но, может, и хорошо, что сейчас. Надеюсь, что в отборе победим и попадём на Евро.

Ну и ладно. Россия проиграла Швеции и завершила первую Лигу наций ни с чем

Черчесов: "Подошли к матчу со Швецией без хорошей подготовки"