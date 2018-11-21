Забыть про ЧМ, дать Черчесову время. Чему научило нас поражение от Швеции

Команда Станислава Черчесова уступила в борьбе за путёвку в плей-офф Лиги наций шведам. Но говорить о возвращении "старой доброй" сборной, которую мы знаем десятилетиями, неуместно.

Очень хорошую фразу сказал перед матчем Роман Нойштедтер. "Важно показать, что результат на чемпионате мира не был случайным", — заявил русский немец. По сути, это главный вопрос по поводу сборной России и Черчесова во всём отборочном цикле и на потенциальном Евро-2020.

Показать, вроде бы, не получилось. Неужели инерция чемпионата мира окончательно закончилась — и теперь мы снова обычная средненькая сборная, наследники различных Мариборов, автоголов Филимонова и побега Ярцева в Португалии?

О причинах поражения в своих блестящих ответах в микст-зоне рассказал Дзюба, обязательно прочитайте его анализ. Подавленным он не выглядел, скорее рассудительным.

Остаётся только сказать, что не стоит преувеличивать значение вчерашнего поражения. И дело даже не в статусе Лиги наций, хотя во многом отношение к вчерашним событиям в Стокгольме — это вопрос веры. Если для вас это уже большой турнир, то однозначно потеря практически завоёванной путёвки — трагедия. Если нет — то, как говорится, "готовимся к следующему матчу". Конечно, нельзя сказать, что Черчесов относился к Лиге наций не всерьёз. Но ставить нынешнее поражение и вылет из турнира, например, на другую чашу весов относительно четвертьфинала чемпионата мира — бред.

Тем более есть несколько причин, которые абсолютно необходимо упомянуть, прежде чем начинать говорить про "конец сказки" и тому подобное.

Черчесов не специалист по матчам посреди сезона

Первое. Перед матчем со Швецией Черчесов оказался в необычной для себя ситуации. Ему надо было играть на 100 процентов соревновательный матч посреди клубного сезона, с краткосрочным сбором. До этого в похожих ситуациях Черчесов играл турнирные матчи только на Кубке конфедераций и чемпионате мира.

Мы и до чемпионата мира прекрасно знали, что Черчесов не тренер товарищеских матчей. При нём мы проигрывали Катару (Катару, Карл!), Австрии, бывали разгромлены Бразилией, теперь и Германией. Но всё это перечёркивает четвертьфинал чемпионата мира, эмоций и охвата аудитории которого хватит, чтобы перевесить ещё три таких поражения в Лиге наций, как вчера. Самая близкая аналогия матча со Швецией — игра с Мексикой на Кубке конфедераций, но тоже не совсем верная.

Черчесов: Подошли к матчу со Швецией без хорошей подготовки

Нужно различать особенности функциональной подготовки к краткосрочному турниру, когда сборную можно запереть на базе на месяц и выводить на чёткий пик. Сейчас же у Черчесова было всего несколько дней с переездами, куча травм, усталость после еврокубков и матчей чемпионата. Это совсем другие вводные. Лига наций создала совершенно новую для нас реальность и подбросила матч, который расценивался как финал, прямо в начале нового отборочного цикла. А Черчесов пишет сказку рывками, по главам — раз в два года, а не перманентно.

Это уже не сборная чемпионата мира

Второе. Как бы мы ни хотели, чтобы сказка продолжалась, мы должны признать: футбольная команда не может, как музыкальная группа, существовать в одном составе 10, 20, 30 лет. Сборная, которая играла в Стокгольме, имела мало общего с той, которая побеждала Испанию в "Лужниках". Дзюба, Газинский, Кузяев, Ерохин — причём последний начал появляться только в плей-офф ЧМ на замену, вот и всё общее. Конечно, этого критически мало, чтобы сохранить преемственность. По сути, это была Россия-2. Не призовёшь же Игнашевича в сборную в третий раз.

Вчера у Черчесова был очень скудный шведский стол на скамейке запасных. Да простит нас Камболов, но это не исполнитель уровня первой сборной. Будем рады ошибиться, как в своё время Виктор Гусев, но Руслан может попадать в неё только тогда, когда она сама превращается во вторую. То же самое можно сказать про Полоза и Ионова, которых первыми заменил Черчесов. Полоз занимал важнейшее место в центре поля под нападающим, но функционала у него для такой роли просто мало. Почему вообще заменили Камболова? Очевидно, чтобы выдвинуть вперёд Кузяева. Можно ли было сделать это по-другому? Возможно, но Черчесов любит говорить про состояние игроков на тренировках. Возможно, Руслан сейчас выкладывается так, что заслуживает места в составе больше Миранчуков или Чалова. Заболотный? Черчесов продолжает гнуть свою линию, признавая, что в случае проблем мы будем играть в примитивный футбол с забросами. Разве не этот футбол вкупе с идеальной физической подготовкой дал результат на чемпионате мира?

Шведы изучили нас досконально и закрыли Дзюбу

Ну и третье. Нам правда попался один из самых неудобных соперников, которых только можно было придумать. Четвертьфиналист чемпионата мира, такая же дисциплина, взаимозаменяемость, и все в строю, даже вроде как травмированный Линделёф. А у нас на правом фланге — Игнатьев, третий человек на этой позиции. Которого постоянно приходилось подстраховывать Нойштедтеру или Ионову. Слева Набабкин, который вернулся в сборную в 32 года, а до этого сыграл за неё пару товарищеских игр. Через него, кстати, шведы активно продавливали нашу оборону поначалу — игравший слева Ерохин был слишком близок к атаке, и Лустиг спокойно вешал в штрафную или обыгрывался с Классоном.

Там, на флангах, была проиграна ключевая борьба. Тренер Янне Андерссон идеально изучил соперника. Не зря шведские журналисты говорили в пресс-центре — мы все пишем отдельно про Дзюбу. Его, судя по всему, действительно представили шведским игрокам так, чтобы они трепетали, — почти как знаменитую Морру, "страшную и ужасную", из скандинавских сказок про Муми-тролля Туве Янссон. И как только Гранквист с товарищами выключил этот кран — всё закончилось. В первом тайме Дзюба коснулся мяча всего 16 раз, почти в два раза меньше, чем Лунёв. Полоза задавить здоровенным викингам-гренадёрам вообще не составляло труда. Зато по выносам мы вели с пятикратным преимуществом — 21:4. Примерно половина — на счету Нойштедтера. Единственным реально возможным вариантом успеха было отстоять 0:0. Но сборная России с этим не справилась. Нашу бдительность усыпили, а в конце тайма задавили стандартами и навесами.

Черчесов много махал руками у бровки, во втором тайме даже чуть не пнул бутылку — но после матча выглядел спокойно. Вывести в Лигу наций нас могла только сборная Турции четыре дня назад. Но они и так нам подарили две победы — во многом из-за своих проблем и неорганизованности.

По болению мы не проиграли

Обидно только за болельщиков. Они съезжались не просто семьями — поколениями. Одна из династий приехала в составе 91-летнего дедушки (!), его сына и совсем юного паренька. География также была обширной — Петербург, Калининград, Таллин, Рига, Чебоксары, Северная Осетия, местные эмигранты. Отдельных журналистов прислало издание для русскоязычного населения Германии. В общем, матч на берегу Балтики стал поводом объединиться представителям русской диаспоры во всех соседних странах.

Кстати, ещё один вывод — Россия однозначно далеко впереди в организации доматчевого досуга. По крайней мере — Швеции. Кроме ударов мячом в дырку, глинтвейна (безалкогольного, в отличие от пива) и мини-костров с потрескивающими деревяшками, вкусить у арены было нечего.

Разве что посмотреть на большой экран, на котором шведские игроки отвечали на разные философские вопросы. Между победой 4:3 и 1:0 они выбирали второе. В этом вся Швеция.

Да и сам матч наши фанаты провели не хуже своих коллег с другой стороны трибун. Шведы постоянно заряжали что-то до боли напоминающее "Глушаков — ****", наших было часто слышно не хуже.

Шведы почему-то вчера заряжали что-то очень подозрительное про Глушакова, похожее на свежую песню спартаковских фанатов. pic.twitter.com/xyMzZ1FCVU — Life | Спорт (@sport_lf) 21 ноября 2018 г.

И всё равно россияне после матча сокрушались, что "без ВОБа (Всероссийское объединение болельщиков. — Прим. Лайфа) всё тухло".

Главное — чтобы не было так же тухло на поле. 2 декабря — жеребьёвка отборочного турнира Евро-2020. Черчесову нужно время, чтобы сколотить новую команду из имеющегося материала. Задача, обозначенная Нойштедтером, никуда не исчезла — но окончательные выводы по её выполнению можно будет сделать только летом 2020 года. Один раз мы свою сборную Черчесова уже похоронили. Чем это обернулось — мы запомним на всю жизнь.