Бышовец — о проигрыше сборной России: Такие поражения необходимы!

Заслуженный тренер России и футбольный эксперт прокомментировал Лайфу поражение шведам в решающем матче Лиги наций.

Тренер и эксперт Анатолий Бышовец считает, что не нужно делать трагедию из проигрыша сборной России. По его мнению, поражение от шведов даже было необходимо команде Черчесова.

— К этому результату надо отнестись трезво, не драматизировать. Никакой трагедии не произошло. Команда находится в стадии формирования. На этом пути не обойтись без поражений. Такое происходит не только с нами. Есть и сборная Германии. У неё тоже сейчас идёт стадия смены поколений, — отметил Бышовец в разговоре с Лайфом. — Опыт у наших есть. Команда нечто подобное уже проходила до чемпионата мира. Вот теперь началась вторая серия. Мне кажется, что такие поражения даже необходимы. Так в матчах просматриваются проблемы.

Также Анатолий Фёдорович высказал своё мнение по поводу того, что на поле не появился лучший бомбардир чемпионата России, 20-летний игрок ЦСКА Фёдор Чалов.

— Невыход Чалова на поле даже нельзя обсуждать. Определение стартового состава — это прерогатива главного тренера. Мы можем только говорить о потенциале молодого Чалова, о том, что он лучший бомбардир, но мы же не находимся внутри команды и не знаем, в каком он физическом и психологическом состоянии. Пока мы можем только связывать с ним будущее сборной России, но не более, — заключил Бышовец.

Напомним, что сборная России уступила шведам (0:2) в Лиге наций. Подопечные Черчесова не смогли пробиться в группу А и лишились дополнительного шанса побороться за путёвку на чемпионат Европы — 2020.

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