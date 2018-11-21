"Барселоне" запретили покупать игроков "Ливерпуля" в ближайшие два года

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"Барселоне" запретили покупать игроков "Ливерпуля" в ближайшие два года

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Фото: © AP Photo/Frank Augstein

Стал известен интересный пункт в контракте бразильского игрока каталонского клуба Филипе Коутиньо.

Как сообщает издание Cadena Ser, "Барселона" в течение ближайших двух сезонов не сможет приобретать футболистов из "Ливерпуля". Это было прописано в контракте хавбека Филипе Коутиньо при переходе из английского клуба в каталонский.

"Ливерпуль" был вынужден выдвинуть это условие из-за того, что "Барса" уже не в первый раз переманивает у них лидеров. До Коутиньо они подписали Луиса Суареса.

Напомним, что Коутиньо выступает за каталонцев с января этого года. Трудовое соглашение рассчитано до лета 2023 года.

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