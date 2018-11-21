Зобнин, Кутепов и Роша вернулись в общую группу "Спартака"

Как сообщили в Twitter "Спартака", Илья Кутепов, Роман Зобнин и Педро Роша, которые ранее были травмированы, приступили к тренировкам в общей группе. Только Роман Ерёменко продолжает своё восстановление.
Хорошие новости, друзья!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 ноября 2018 г.
В общую группу вернулись защитник Илья Кутепов, полузащитник Роман Зобнин и форвард @roocha_94. А вот хавбек Роман Ерёменко продолжает восстанавливаться.
Подробности из Тарасовки: https://t.co/jkhpxagVar pic.twitter.com/6dch2bI77K
Также отмечается, что Михаил Игнатов и болгарин Ивелин Попов, вернувшиеся из расположения сборных, пока работают по индивидуальной программе. Георгий Джикия, который вчера поздно вечером принял участие в матче Швеция — Россия, посетил тренировку, но не занимался. Однако успел принять поздравления с 25-летием от своих одноклубников.
Сегодня на тренировке красно-белых в Тарасовке команда поздравила с днем рождения Георгия Джикию.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 ноября 2018 г.
Нашему защитнику исполнилось 25 лет! ⚪️#Спартак #ГеоргийДжикия #Spartak pic.twitter.com/Fb9Sh7qhku
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