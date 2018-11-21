Зобнин, Кутепов и Роша вернулись в общую группу "Спартака"

Футболисты московского клуба продолжают подготовку к возобновлению чемпионата России после перерыва на матчи сборных.

Как сообщили в Twitter "Спартака", Илья Кутепов, Роман Зобнин и Педро Роша, которые ранее были травмированы, приступили к тренировкам в общей группе. Только Роман Ерёменко продолжает своё восстановление.

Хорошие новости, друзья!



В общую группу вернулись защитник Илья Кутепов, полузащитник Роман Зобнин и форвард @roocha_94. А вот хавбек Роман Ерёменко продолжает восстанавливаться.



Подробности из Тарасовки: https://t.co/jkhpxagVar pic.twitter.com/6dch2bI77K — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 ноября 2018 г.

Также отмечается, что Михаил Игнатов и болгарин Ивелин Попов, вернувшиеся из расположения сборных, пока работают по индивидуальной программе. Георгий Джикия, который вчера поздно вечером принял участие в матче Швеция — Россия, посетил тренировку, но не занимался. Однако успел принять поздравления с 25-летием от своих одноклубников.