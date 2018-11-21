Ждут ли нас немцы и хорваты? УЕФА поделился календарём следующей Лиги наций

Второй розыгрыш турнира пройдёт после завершения чемпионата Европы, в ноябре 2020 года.

Первый в истории розыгрыш Лиги наций завершился. По крайней мере, его основная часть — групповой этап. В финальную часть турнира, которая пройдёт летом 2019 года, вышли Англия, Португалия, Швейцария и Нидерланды.

Следующий розыгрыш состоится в 2020 году, уже после завершения чемпионата Европы. УЕФА представил предварительный календарь матчей:

Жеребьёвка группового этапа: январь/февраль 2020 года

Тур 1: 3–5 сентября 2020 года

Тур 2: 6–8 сентября 2020 года

Тур 3: 8–10 октября 2020 года

Тур 4: 11–13 октября 2020 года

Тур 5: 12–14 ноября 2020 года

Тур 6: 15–17 ноября 2020 года

Жеребьёвка финальной стадии: дата не определена

Финальная стадия: июнь 2021 года

Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020: 22 ноября 2019 года

Стыковые матчи Евро-2020: 26–31 марта 2020 года

Состав групп изменится по сравнению с прошедшим розыгрышем. Часть команд оформила повышение в классе, часть — наоборот, вылетела в лигу рангом ниже. Что касается сборной России, то она осталась в Лиге В.

Её возможными соперниками станут: Германия (вылетела из Лиги А), Исландия (вылетела из Лиги А), Польша (вылетела из Лиги А), Хорватия (вылетела из Лиги А), Австрия, Уэльс, Чехия, Норвегия (вышла из Лиги С), Сербия (вышла из Лиги С), Финляндия (вышла из Лиги С), Шотландия (вышла из Лиги С).

В Лиге А сыграют:

Англия, Бельгия, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Франция, Швейцария, Босния и Герцеговина (вышла из Лиги В), Дания (вышла из Лиги В), Украина (вышла из Лиги В), Швеция (вышла из Лиги В).

В Лиге С теперь будут выступать:

Ирландия (вылетела из Лиги В), Северная Ирландия (вылетела из Лиги В), Словакия (вылетела из Лиги В), Турция (вылетела из Лиги В), Албания, Болгария, Венгрия, Греция, Израиль, Румыния, Черногория, Белоруссия (вышла из Лиги D), БЮР Македония (вышла из Лиги D), Грузия (вышла из Лиги D), Косово (вышло из Лиги D).

И наконец низший дивизион, Лигу D, составят:

Кипр (вылетел из Лиги С), Литва (вылетела из Лиги С), Словения (вылетела из Лиги С), Эстония (вылетела из Лиги С), Азербайджан, Андорра, Армения, Гибралтар, Казахстан, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Сан-Марино, Фарерские острова.

Ну и ладно. Россия проиграла Швеции и завершила первую Лигу наций ни с чем