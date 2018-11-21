Баскетболисты во время матча НБА сильно ударились головами — видео

Защитник "Вашингтона" Брэдли Бил и разыгрывающий "Клипперса" Тайрон Уоллес столкнулись в игровом моменте, в результате чего сильно ударились головами. Видео с этим эпизодом появилось в Сети.
Bradley Beal and Tyrone Wallace slammed heads. pic.twitter.com/Gz6BBIuKay— Justin Russo (@FlyByKnite) 21 ноября 2018 г.
Отметим, что Бил смог продолжить матч, а вот Уоллес покинул площадку. По данным Clutch Points, полотенце игрока из "Лос-Анджелеса", которое он прикладывал к голове, было в крови.
В ближайшее время баскетболисты пройдут медицинское обследование.
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