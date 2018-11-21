Баскетболисты во время матча НБА сильно ударились головами — видео

В Сети появилась видеозапись неудачного столкновения игроков команд "Вашингтон Уизардс" и "Лос-Анджелес Клипперс" во время матча.

Защитник "Вашингтона" Брэдли Бил и разыгрывающий "Клипперса" Тайрон Уоллес столкнулись в игровом моменте, в результате чего сильно ударились головами. Видео с этим эпизодом появилось в Сети.

Bradley Beal and Tyrone Wallace slammed heads. pic.twitter.com/Gz6BBIuKay — Justin Russo (@FlyByKnite) 21 ноября 2018 г.

Отметим, что Бил смог продолжить матч, а вот Уоллес покинул площадку. По данным Clutch Points, полотенце игрока из "Лос-Анджелеса", которое он прикладывал к голове, было в крови.

В ближайшее время баскетболисты пройдут медицинское обследование.