Фиаско Германии, косовское чудо и грусть России. Чем удивила первая Лига наций?

Лигу наций как очередную инициативу УЕФА сначала окрестили глупой и ненужной. Зачем ещё один турнир, в котором и биться-то не за что? Однако на деле оказалось, что это соревнование в разы круче товарищеских матчей. Лайф рассказывает обо всех сенсациях, которые нам подарил первый розыгрыш Лиги наций.

Шоу фаворитов

В Лиге А, где играют сильнейшие команды Европы, интересных сценариев было хоть отбавляй. Перечислим главные.

Действующие чемпионы мира французы за пять минут до конца последнего матча вели со счётом 2:0 и должны были спокойно выходить в финал турнира. Но голландцы были не согласны с таким раскладом. Не без помощи нашего старого знакомого Квинси Промеса оранжевые за несколько минут вырвали ничью, а вместе с ней — путёвку в финальную часть Лиги наций.

При этом защитник Ван Дейк, забивший решающий гол, оказался на позиции центрального нападающего неслучайно. Таков был план главного тренера. Записка с его указаниями стала достоянием общественности.

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Minute 85, Promes scores to make it 2-1. We need one more goal to bring us to the finals of the Nations League. Koeman gives this little piece of paper to Tete, who brings it to De Ligt, who brings it to Van Dijk who has been commanded to go forward. pic.twitter.com/HlCKWKwgcv — AFC Ajax (@TheEuropeanLad) 19 ноября 2018 г.

В этой же группе грустными наблюдателями выступили немцы, продолжающие своё падение. Ни одной победы в четырёх матчах, закономерный вылет в Лигу В. Теперь соперниками команды Лёва, если его всё-таки не отправят в отставку, станут команды уровня Чехии, Финляндии, Норвегии. И, увы, России.

Швейцарию лучше не злить. Это на себе ощутили бронзовые финалисты чемпионата мира — бельгийцы. Они преспокойно вели в последнем матче со счётом 2:0 на чужом поле, оформляя себе путёвку в финал Лиги наций, но затем хозяева разбушевались. Пять (!) голов за полчаса — и в итоге швейцарцы будут биться за главный трофей турнира.

Португальцы оформили свой выход, а вот англичане, подобно швейцарцам и голландцам, устроили шоу последних минут. Перед самой последней игрой у них и у хорватов было по четыре очка, у испанцев — шесть. Соответственно, победитель пары Англия — Хорватия автоматически выигрывал бы группу, а в случае ничьей путёвка в финал досталась бы испанцам.

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Хорваты открыли счёт и в режиме реального времени вырвались на первое место в группе. И это после 0:6 от Испании в стартовом матче турнира! Однако в концовке англичане под свой любимый футбольный гимн It's coming home перевернули всё с ног на голову. Они сначала сравняли счёт, обрадовав испанцев, но затем забили и победный гол, обеспечив первое место уже себе.

А грустные хорваты упали в Лигу В. Финалисты ЧМ могут себя утешить разве что тем, что набрали больше всех очков среди покидающих элиту команд. Исландия вот, например, даже одного очка набрать не смогла.

Шведы украли вывеску "Россия — Украина"

В какой-то момент на горизонте Лиги В замаячила интересная вывеска. Матч между Россией и Украиной за выход на Евро мог повториться почти два десятка лет спустя. Обе команды уверенно возглавляли свои группы, однако если коллектив Андрея Шевченко сумел довести дело до конца, то подопечные Станислава Черчесова остановились в шаге от выхода в элитный дивизион.

Шведы тоже устроили своего рода сенсацию, ведь после первых двух матчей в их активе было всего одно очко. Они выступили "Россией наоборот", на протяжении турнира только набирая ход, а не теряя его. По очкам Россия и Швеция в итоге оказались равны, но именно скандинавы (как победители в очном противостоянии) стали в группе первыми.

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В двух других группах победили Босния и Дания, уверенно переиграв своих прямых конкурентов — Австрию и Уэльс соответственно.

Главный неудачник всей Лиги В — сборная Северной Ирландии: четыре поражения и ни одного очка в активе.

Минус один на Кипре

В Лиге С просто невероятный коллапс приключился со сборной Кипра. В этом дивизионе всё было чуть сложнее, чем в других: в трёх группах по четыре команды, а в одной — три. Поэтому УЕФА ввёл правило: помимо всех четвёртых вылетает худшая третья команда. Кипр уступил Черногории лишь по разнице забитых и пропущенных мячей (минус четыре против минус пяти). Так холодно в этой стране обычно не бывает.

По другую сторону баррикад отличились Шотландия и Сербия. Они запрыгнули в уже уходящий вагон поезда под названием "Переход в Лигу В", обыграв в последних матчах Израиль и Литву соответственно.

Косовское чудо

В дивизионе европейских футбольных карликов тоже было жарко. Поскольку теперь самые слабые команды континента собрались вместе, у них появились реальные шансы кого-то обыграть. Собственно, друг друга. Чем большинство сборных и воспользовалось.

Мальта набрала три очка, Лихтенштейн и Андорра по четыре, Гибралтар вообще целых шесть, опередив по количеству побед в официальных матчах саму Германию. Но лучше всех ситуацией воспользовались футболисты сборной Косова. Четыре победы, 14 очков и первое место в группе! Хотя перед последней игрой их положение было опасным: Азербайджан в случае победы в очном противостоянии мог отобрать первую строчку. Но Косово выиграло со счётом 4:0!

Что дальше?

В июне 2019 года состоится большой финал Лиги наций, где Англия, Швейцария, Нидерланды и Португалия поборются за кубок и премиальные победителя. А сборные, выигравшие в своих группах, будут ждать плей-офф, который состоится в марте 2020 года и станет последним шансом отбора на Евро. В нём разыграют четыре путёвки на чемпионат Европы — по одной на каждую лигу.

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Самое интересное, что даже те, кто не смог выиграть группу в Лиге наций, всё равно могут рассчитывать на этот шанс. Потому что, если команда-победитель попадёт на Евро через отборочный этап, место в плей-офф ей будет попросту не нужно и его займёт следующая по рейтингу команда Лиги. Если команды в Лиге закончатся (например, если большинство участников элитного дивизиона успешно преодолеет отбор), то подключат команды из следующего по рангу дивизиона.

Так что Лига наций ещё может удивить нас искромётным футболом и неожиданными результатами. Бесспорно, в УЕФА придумали что-то стоящее.