Инфантино: ЧМ-2022 в Катаре будет лучшим в истории

Ранее сообщалось, что совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории турнира.

Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал всех посетить Катар летом 2022 года.

— Не сомневаюсь, что все, кто отправится в Катар, получат потрясающий опыт. Каждый сможет открыть для себя невероятную страну, в которой есть не только солнце и песок, но и футбол. Приезжайте в Катар и Персидский залив, чтобы насладиться лучшим чемпионатом мира в истории, — цитирует Инфантино FourFourTwo.

ЧМ-2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Матчи мундиаля примут восемь стадионов в разных городах Катара.

Как сообщал ранее Лайф, чемпионат мира — 2018, состоявшийся этим летом в 11 городах России, был признан лучшим в истории турнира.