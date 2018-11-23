Последний шанс Медведевой пробиться в финал Гран-при. Там её уже ждёт Загитова

Сегодня во французском городе Гренобль стартует заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию, который станет решающим для 19-летней Евгении Медведевой.

Россию на Гран-при Франции в женском одиночном катании представят Станислава Константинова, Евгения Медведева и Мария Сотскова, в мужском — Дмитрий Алиев и Александр Самарин. Среди спортивных пар будут выступать Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а у танцоров — Бетина Попова/Сергей Мозгов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Самая большая интрига будет в соревнованиях среди женщин. После пяти этапов Гран-при место в финале себе уже обеспечили россиянки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева, а также японка Сатоко Мияхара. Ещё три места пока остаются вакантными.

Алина Загитова (Россия) — 30 очков (15+15). Сатоко Мияхара (Япония) — 28 очков (15+13). Елизавета Туктамышева (Россия) — 26 очков (15+11). Каори Сакамото (Япония) — 24 (13+11). Софья Самодурова (Россия) — 24 (13+11). Мако Ямасита (Япония) — 17 (13+4).

* 15 очков даётся за победу на этапе Гран-при, 13 — за второе место, 11 — за третье и так далее. Каждая фигуристка участвует только в двух этапах, по результатам которых определяется шестёрка лучших.

Медведева на грани

Россиянка Евгения Медведева оказалась не в простой ситуации. Участие в финале Гран-при для неё висит буквально на волоске. На канадском этапе она стала третьей, пропустив вперёд свою соотечественницу — Елизавету Туктамышеву и японку Маку Ямаситу. Теперь, чтобы не зависеть от результатов других фигуристок, ей нужно одержать победу или занять второе место с суммой не меньше 213,4 балла.

Главной конкуренткой Медведевой во Франции будет 16-летняя Рика Кихира. Японка уверенно победила на домашнем Гран-при, чисто исполнив два тройных акселя. И тут важно заметить, что Рика набрала 224,31 балла, а больше в нынешнем сезоне получала только Загитова. В меньшей степени всё же опасаться Евгении стоит американки Брэди Теннелл, швейцарки Алексии Паганини и россиянки Станиславы Константиновой. Эти три девушки точно постараются ухватиться за возможность выйти в финал.

Отметим, что Женя уже побеждала во Франции. В сезоне 2016/17 она выиграла Гран-при, который тогда проходил в Париже. Возможно, этот факт придаст ей дополнительную уверенность. Ведь с психологической точки зрения выступать сегодня ей будет непросто — слишком большая ответственность. Однако все мы прекрасно знаем, на что способна Медведева.

Тем более на этой неделе Женя отметила своё 19-летие. Выиграть Гран-при и тем самым обеспечить место в финале будет в первую очередь отличным подарком самой себе на день рождения, а во вторую — для всех фанатов, которые так и ждут противостояния Медведевой и Загитовой в финале.

Какие шансы у других россиянок?

В финал Гран-при попасть все шансы имеют 16-летняя ученица Алексея Мишина — Софья Самодурова, для которой это первый сезон во взрослых соревнованиях, а также 18-летняя Станислава Константинова. Если первой остаётся только ждать осечек своих прямых конкуренток, то Константинова сама в силах попасть в шестёрку лучших. Всё будет зависеть от её проката во Франции и результатов соперниц.

Для Марии Сотсковой, которая также выступит во Франции, результат будет не столь важен. Она уже упустила свой шанс на финал, но этот этап Гран-при для фигуристки станет своеобразной генеральной репетицией перед декабрьским чемпионатом России.

Расписание Гран-при Франции

23 ноября

Мужчины, короткая программа. Начало: 17:00

Танцы на льду, ритм-танец. Начало: 18:55

Женщины, короткая программа. Начало: 20:35

Пары, короткая программа. Начало: 22:30

24 ноября

Мужчины, произвольная программа. Начало: 15:50

Танцы на льду, произвольный танец. Начало: 18:05

Женщины, произвольная программа. Начало: 21:00

Пары, произвольная программа. Начало: 23:10

25 ноября

Показательные выступления. Начало: 16:30