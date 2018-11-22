СМИ: Мутко объявит об отставке с поста президента РФС 6 декабря

Вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании исполкома РФС, которое состоится 6 декабря, объявит о том, что покидает пост президента Российского футбольного союза. Об этом сообщает издание "Чемпионат".

Как уже сообщалось ранее, его место может занять председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков или генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Напомним, что Мутко приостановил деятельность в РФС в конце декабря 2017 года. В настоящий момент обязанности президента исполняет Александр Алаев.