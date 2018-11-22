РПЛ выступила против проведения матча "Енисей" — "Ахмат" в крытом манеже

На официальном сайте Российской премьер-лиги выступили с заявлением по поводу матча "Енисей" — "Ахмат", который должен пройти в манеже, а не на стадионе.

Ранее футбольный клуб "Енисей" сообщил, что бюро Исполкома РФС приняло решение в виде исключения разрешить провести матч 16-го тура РПЛ против "Ахмата" в крытом манеже из-за холодной погоды в Красноярске. Позже против этого выступил грозненский клуб, а теперь официальное заявление сделала и Российская премьер-лига.

— Мы заявляем, что направили в РФС свою позицию против проведения данного матча в манеже. Регламент РПЛ предусматривает несколько вариантов для организации вышеназванной игры на стадионе соответствующей категории. Проведение матча в манеже не позволяет организовать трансляцию должного качества и реализовать рекламные обязательства партнёров лиги в полном объёме, что нанесёт серьёзный репутационный ущерб всему российскому футболу, — говорится в заявлении.

Напомним, что матч "Енисей" — "Ахмат" состоится 1 декабря.