Наши герои Пхёнчхана — в новом бою. На границе с Россией стартует мини-Олимпиада

23–25 ноября в финской деревне Рука в 30 километрах от границы с Россией одновременно пройдёт этап Кубка мира по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина и двоеборью с участием наших героев Олимпиады-2018.

Российский футбол постепенно уходит на второй план — сборная своё в невероятном 2018 году отыграла, скоро последние матчи по сугробам и льду пройдут в чемпионате России. До начала биатлонного сезона ещё больше недели, но спортивная зима уже началась. И главным событием будет предстоящий уик-энд в Лапландии.

Некогда одним из главных брендов зимних видов спорта были Лахтинские игры, когда одновременно в финском городке проводились этапы Кубка мира по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью. Теперь то же самое пройдёт в посёлке Рука в Лапландии, примерно в 150 километрах от Рованиеми, резиденции Санта-Клауса.

Дорога в Руку (а добираться туда надо на двух самолётах и автобусе) лежит через эту резиденцию. У Санта-Клауса даже удалось взять флеш-интервью. На вопрос, брат он Деду Морозу или оппонент, Санта сказал: "Точно не соперник. Друг".

В такой же дружеской атмосфере собрались в Лапландии и мировые звёзды лыжных видов спорта. Но идиллия и взаимолюбовь закончатся уже завтра, когда начнутся старты.

Наши лыжники стали героями Олимпиады. Что теперь?

Если биатлон и фигурное катание (как показал этап Гран-при в Москве) — самые распиаренные зимние дисциплины в России, то лыжи — одна из самых эффективных. Да, Федерации лыжных гонок давно бы пора задуматься о повышении зрелищности мероприятий, возможно, вводить какие-то фишки, идти в сторону экстрима — но в этом виде спорта результаты у нас куда лучше биатлонных.

И что в Швеции, что в Финляндии о нём пишут на первых полосах газет. В основном — в контексте шведско-норвежского противостояния. Наших недооценивают, ну и хорошо — в Корее это уже сослужило нам неплохую службу.

В Руке состоится спринт — а это уже гарантирует зрелищность. Круг около полутора километров, контактная борьба и плей-офф с частыми завалами и фотофинишами — это практически идеальная витрина лыжных гонок. Посмотрите (или вспомните) легендарный финиш командного спринта на чемпионате мира в Лахти в 2017 году.

Сборная России перед сезоном как раз потеряла одного из главных бойцов — Сергей Устюгов, который долго готовился к старту со спицей в руке, всё же прибережён тренерским штабом до Нового года. Но остаются наши медалисты Пхёнчхана — прежде всего молодая восходящая звезда Александр Большунов, который выступал на Олимпиаде с ощущением, что это "чемпионат водокачки". Гонку на 15 км побежит трёхкратный вице-чемпион в Сочи (восстановленный в статусе судом) 36-летний ветеран Максим Вылегжанин, который всё же продолжил карьеру и завершит её этим сезоном. В его конце — чемпионат мира по лыжным видам спорта, так что нынешний сезон хоть и постолимпийский, но важный.

Также в этапе принимает участие двукратный призёр Пхёнчхана Андрей Ларьков, серебряный призёр в эстафете Алексей Червоткин, спринтеры Алексей Петухов и Глеб Ретивых.

У женщин шансов меньше, но как минимум в спринте они также есть. Три главные звезды — завоевавшая на Олимпиаде две бронзы Юлия Белорукова, одну бронзу Наталья Непряева и опытная Наталья Матвеева, выступающая ещё с Турина.

В любом случае пора заканчивать шведско-норвежский междусобойчик и показать, как в Южной Корее в феврале, что Россия в лыжных гонках может быть третьей силой. Старт сезона в Руке покажет, на что мы способны.

24 ноября — спринты (плей-офф — в 14:30).

25 ноября — гонка на 10 км классикой, женщины (12:45), гонка на 15 км классикой, мужчины (14:30).

*Время здесь и далее — московское.

Наш прыгун с трамплина — лучший в мире

Но сейчас основное внимание российских болельщиков вполне справедливо должно быть приковано к прыжкам с трамплина — эта фраза звучит очень странно, но по делу. На первом этапе Кубка мира в Висле наш Евгений Климов победил, чего не бывало с россиянами вообще никогда в истории, вот этим прыжком на 131,5 метра.

И теперь 24-летний пермяк возглавляет зачёт сезона, а позади толпа из поляков, немцев, норвежцев, словенцев. Удержаться одному против всех будет сложно, но можно. И в ночных прыжках в Руке важно удержать планку. Неслучайно теперь выбить интервью у открытого парня, отвечающего даже на эсэмэски, уже непросто — в сборной дисциплина и концентрация перед стартами в Руке. Добирались ребята не без приключений — по дороге не раз пришлось пропускать оленей.

За выходные пройдёт сразу два равноценных этапа Кубка мира на большом трамплине HS142. Кроме Климова, перешедшего когда-то из двоеборья, за нас прыгают Дмитрий Васильев, Денис Корнилов и Михаил Назаров.

23 ноября — квалификация (20:00).

24 ноября — финал (18:30).

25 ноября — квалификация (17:30) и финал (19:00).

Ну и пару слов про само лыжное двоеборье — несмотря на имевшиеся в нём традиции, в последние годы этот вид у нас в глубоком запустении. И здесь нам, к сожалению, остаётся только смотреть в спины куда более прыгучих и быстрых соперников. Менять положение дел в новом сезоне будут наряду с опытным Эрнестом Яхиным Самир Мастиев, Вячеслав Барков и Александр Пашаев. В программе — индивидуальные и командные соревнования.