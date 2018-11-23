Шипулин: Я остался в спорте, потому что не реализовал ещё все планы

31-летний российский биатлонист назвал причину, по которой решил продолжить профессиональную карьеру.

Российский биатлонист Антон Шипулин решил продолжить карьеру из-за "чувства недореализованности".

— Жизнь вне спорта совершенно иная, ко многому приходится привыкать заново. Я знал, что в 2018 году поставлю в своей карьере большую и окончательную точку, но здесь оказалось одно большое "но", — сказал Шипулин "Р-Спорту". — Я не смог поехать на Олимпиаду в Пхёнчхане и не завоевал того, что планировал. Из-за этого чувство недореализованности перевесило все прочие доводы — я остался в спорте.

Напомним, что МОК не допустил Шипулина к участию в Олимпийских играх в Пхёнчхане. После этого спортсмен взял паузу в профессиональной карьере, а в октябре заявил, что продолжит выступать.