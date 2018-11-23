Чёрная пятница в футболе. На кого из российских игроков самая большая "скидка"?

Портал transfermarkt.com, являющийся самым авторитетным в вопросе оценки трансферной стоимости футболистов, обновил данные. Эксперты составили рейтинг футболистов, которые стали стоить заметно меньше, чем в начале 2018 года. В "чёрную пятницу" это иначе как скидкой не назовёшь.
Лайф представляет топ-5 российских футболистов, значительнее других потерявших в стоимости в 2018 году.
Скидки
Олег Шатов ("Зенит")
- Скидка — 5,9%
- Текущая стоимость — 8 млн евро
- Потерял в стоимости — 0,5 млн евро
Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин
Фёдор Смолов ("Локомотив")
- Скидка — 6,7%
- Текущая стоимость — 14 млн евро
- Потерял в стоимости — 1 млн евро
Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид
Игорь Смольников ("Зенит")
- Скидка— 13,3%
- Текущая стоимость — 6,5 млн евро
- Потерял в стоимости — 1 млн евро
Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
Денис Глушаков ("Спартак")
- Скидка — 20%
- Текущая стоимость — 6 млн евро
- Потерял в стоимости — 1,5 млн евро
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Дмитрий Полоз ("Рубин")
- Скидка — 21,4%
- Текущая стоимость — 5,5 млн евро
- Потерял в стоимости — 1,5 млн евро
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Однако если где-то убыло, где-то и прибыло. Удачный чемпионат мира по футболу трансферную стоимость некоторых российских футболистов значительно увеличил. Вот топ-5 игроков, которые теперь стоят намного больше, чем раньше.
Наценки
Алексей Миранчук ("Локомотив")
- Наценка— 40%
- Текущая стоимость — 14 млн евро
- Рост стоимости — 4 млн евро
Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
Далер Кузяев ("Зенит")
- Наценка — 45,5%
- Текущая стоимость — 8 млн евро
- Рост стоимости — 2,5 млн евро
Фото: © РИА Новости/Антон Денисов
Роман Зобнин ("Спартак")
- Наценка — 66,7%
- Текущая стоимость — 10 млн евро
- Рост стоимости — 4 млн евро
Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
Артём Дзюба ("Зенит)
- Наценка — 83,3%
- Текущая стоимость — 11 млн евро
- Рост стоимости — 5 млн евро
Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин
Александр Головин ("Монако")
- Наценка — 200%
- Текущая стоимость — 30 млн евро
- Рост стоимости — 20 млн евро
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
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