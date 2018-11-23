В Сети появились фото проекта музея ЧМ-2018

Такие музеи планируется создать на каждом стадионе, который принимал матчи чемпионата мира по футболу.

Министерство культуры намерено открыть на каждом стадионе, принимавшем матчи чемпионата мира — 2018, музеи. Уже даже был разработан проект. Фотографии его были опубликованы в телеграм-канале "Мутко против".

Интересно, что помимо памятных предметов, связанных с домашним мундиалем, в музеях создадут множество развлекательных зон, включая места с интерактивными играми, площадками для фото и 3D-кинотеатрами.

Также отмечается, что все музеи будут выполнены в одном футбольном стиле.

Напомним, что чемпионат мира приняли 11 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Калининград, Самара, Сочи, Саранск, Нижний Новгород, Волгоград, Казань и Екатеринбург. Именно там и появятся музеи ЧМ-2018.