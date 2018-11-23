В Сети появились фото проекта музея ЧМ-2018

Министерство культуры намерено открыть на каждом стадионе, принимавшем матчи чемпионата мира — 2018, музеи. Уже даже был разработан проект. Фотографии его были опубликованы в телеграм-канале "Мутко против".
Интересно, что помимо памятных предметов, связанных с домашним мундиалем, в музеях создадут множество развлекательных зон, включая места с интерактивными играми, площадками для фото и 3D-кинотеатрами.
Также отмечается, что все музеи будут выполнены в одном футбольном стиле.
Напомним, что чемпионат мира приняли 11 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Калининград, Самара, Сочи, Саранск, Нижний Новгород, Волгоград, Казань и Екатеринбург. Именно там и появятся музеи ЧМ-2018.
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