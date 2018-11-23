Капитан "Зенита" Иванович: Нет Кокорина — нет футбола

Игрок петербургского клуба дал большое интервью, в котором признался, что команде не хватает Кокорина как футболиста, а также рассказал о работе с Жозе Моуринью.

Капитан "Зенита" Бранислав Иванович отметил, что игра команды зависит от Александра Кокорина, который сейчас находится в СИЗО "Бутырка" из-за обвинений по статье "Хулиганство".

— Моё мнение таково: нет Саши — нет футбола. В нашей команде от него многое зависит. В этом сезоне отлично играет Дзюба, но Кокорин по-прежнему важен. Как только он появился после травмы — сразу стал давать результат. С ним гораздо легче, ведь Саша — великолепный футболист, — сказал Иванович в интервью "Р-Спорту".

Также он рассказал о работе с Жозе Моуринью, который тренировал его в "Челси".

— Те, кто работал с Моуринью, никогда не скажут про него ничего плохого. Его просто невозможно критиковать. Он знает свою работу и выполняет её отлично. Со стороны, конечно, сложно сказать, что происходит с "Манчестер Юнайтед" сейчас, но я верю в Моуринью. Он справится со всеми сложностями, — отметил футболист.