Самый скромный чемпион мира подписал рекордный контракт с "Челси"

Полузащитник Нголо Канте станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории лондонской команды.

Футбольный клуб "Челси" объявил о подписании нового контракта с французским полузащитником Нголо Канте. Соглашение рассчитано до 2023 года. По слухам, хавбек будет получать в два раза больше, чем раньше — 290 тысяч фунтов в недели. Это рекорд для "Челси": так много не зарабатывал ещё ни один игрок за всю историю клуба. Кроме того, его собственная зарплата увеличится вдвое, что, как отмечают болельщики вполне закономерно, ведь и играет Канте за двоих.

Я рад, что продолжу выступать за "Челси". За время выступлений здесь я вырос как игрок. Мне нравится город, я рад, что остаюсь здесь Нголо Канте

Канте перешёл в "Челси" после завоевания чемпионства с "Лестером" в 2016 году. С новым клубом он уже выиграл чемпионат и кубок Англии, а летом стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

Француза часто называют самым скромным футболистом в мире, потому что ему чужды атрибуты жизни современных игроков. Он стесняется позировать с трофеями, всегда фотографируется и общается с болельщиками и даже отказывается получать зарплату незаконными способами, не желая скрываться от налогов.